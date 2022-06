Xbox Store, sconti fino al 95%: ci sono Dark Souls e i giochi più premiati

Tornano puntuali anche oggi i nuovi sconti settimanali di Xbox Store, il negozio digitale per le console di casa Microsoft che propone tante imperdibili promozioni sui giochi più amati.

Questo significa che non solo sono disponibili le nuove Promozioni Gold, ovvero le offerte riservate in esclusiva agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (potete trovare l’abbonamento in sconto su Amazon), ma anche tante altre offerte fino al 95% disponibili per tutti i giocatori, tra i quali segnaliamo anche sconti sui titoli più premiati.

Tra le tante svendite disponibili vogliamo sicuramente segnalarvi gli sconti dedicati al franchise di Dark Souls: l’amatissima trilogia di FromSoftware è disponibile con riduzioni di prezzo fino al 75%.

Potrete dunque acquistare Dark Souls II Scholar of the First Sin e Dark Souls III Deluxe Edition con il 75% in meno, mentre se preferirete recuperare il primo storico capitolo sarà possibile approfittare della riduzione di prezzo del 50% su Dark Souls Remastered.

La Game Award Winner Sale di Xbox Store propone invece molteplici titoli che sono stati in grado di vincere almeno un importante riconoscimento: significa che potrete acquistare con sconti fino al 75% i giochi più premiati, come ad esempio It Takes Two, Monster Hunter World Iceborne, Tales of Arise, Red Dead Redemption e Grand Theft Auto IV.

Ma tanti altri premiatissimi giochi e franchise sono disponibili in sconto fino al 95% anche nel nuovo Publisher Spotlight: tra le tante produzioni in sconto vi segnaliamo Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, The King of Fighters XV e Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

L’offerta più vantaggiosa del Publisher Spotlight è invece DAKAR 18, la simulazione realistica del celebre evento di rally che potrà essere vostro solamente per un euro e 24 centesimi, grazie allo sconto del 95%.

Se volete consultare voi stessi nel dettaglio tutte le offerte attualmente disponibili, potete consultare la pagina ufficiale dello store al seguente indirizzo direttamente dal vostro browser.

Di seguito, invece, vi riporteremo alcune delle migliori offerte attualmente disponibili su Xbox Store selezionate da noi:

Dark Souls: Remastered

Dark Souls II: Scholar of the First Sin

Dark Souls III — Deluxe Edition

Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition

DAKAR 18

Far Cry 3 Classic Edition

Far Cry 6 Ultimate Edition

Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition

It Takes Two

Monster Hunter World: Iceborne Master Edition Digital Deluxe

Mortal Kombat 11 Ultimate

NBA 2K22

Red Dead Redemption

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition

Tales of Arise Ultimate Edition

The King of Fighters XV

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition

Se siete abbonati a Xbox Game Pass, cogliamo l’occasione per ricordarvi che a breve sarà disponibile gratis anche uno dei capitoli più amati di Far Cry, in arrivo sul catalogo dopo la fine di giugno.

Le ultime settimane sono state incredibilmente positive per la casa di Redmond, dove perfino in Giappone le console Xbox Series X|S sono riuscite a doppiare le vendite di PS5.

La strategia basata su Xbox Game Pass raccoglie sicuramente gran parte del merito per il boom della console, al punto che Microsoft starebbe pensando ad una nuova inaspettata console.