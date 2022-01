Xbox Store, sconti fino al 90%: c’è un soulslike a meno di 2 euro

Dopo aver accolto ufficialmente il nuovo anno, per Xbox Store è arrivato il turno di inaugurare i nuovi sconti settimanali: sono dunque i primi saldi del 2022 per la console Microsoft.

Come di consueto saranno presenti anche le nuove Promozioni Gold, riservate esclusivamente agli abbonati Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate, ma sono presenti anche tantissimi sconti disponibili per tutti gli utenti che faranno le gioie degli appassionati.

Dopo aver dunque salutato sia le offerte di fine anno che gli sconti dedicati a tanti amatissimi open world, per lo store della casa di Redmond è arrivato il momento di inaugurare tante nuove imperdibili offerte fino al 90% sui migliori prodotti disponibili.

Tra queste segnaliamo quella dedicata a Lords of the Fallen, il celebre soulslike ambientato in un vasto e oscuro mondo fantasy che potrà essere vostro a solo 1.99€, spendendo dunque meno di due euro.

Sempre con uno sconto del 90%, vogliamo segnalare anche Jump Force Deluxe Edition: potrebbe essere l’ultima occasione che avrete per acquistare questo picchiaduro crossover, dato che le vendite termineranno ufficialmente a febbraio.

Potrete anche approfittare di grandi offerte su alcuni dei migliori titoli disponibili sulla console: per esempio, Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition potrà essere vostro con il 65% di sconto, mentre potrete approfittare di una riduzione di prezzo del 35% sul bundle che include sia Resident Evil Village che il suo predecessore, Resident Evil 7.

Ma le offerte non sono certo finite più, dato che sono presenti anche alcuni dei migliori giochi della generazione come Assassin’s Creed Valhalla, Batman Arkham Knight e Devil May Cry 5 Special Edition.

Tra le tante Promozioni Gold, disponibili in esclusiva per gli abbonati Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate, ci sono due grandi classici che vogliamo segnalarvi: si tratta di Blue Dragon e Lost Odyssey, che oggi potrete recuperare a prezzi incredibilmente bassi.

Di seguito troverete una nostra selezione delle migliori offerte disponibili su Xbox Store: potete consultarle tutte al seguente indirizzo, ricordandovi però che termineranno ufficialmente il 10 gennaio 2022.

Ricordiamo inoltre che grazie a Games With Gold potete già scaricare i primi giochi gratis di Xbox del 2022: si tratta di due originali sparatutto.

Gli abbonati dovrebbero inoltre tenere d’occhio la lista dei giochi gratis di Xbox Game Pass: Microsoft ha già svelato quali saranno i primi giochi a lasciare il servizio nel 2022.