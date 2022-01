Xbox Game Pass svela i primi 6 giochi gratis a cui dire addio nel 2022

Dopo aver festeggiato l’arrivo del nuovo anno, è arrivato il triste momento in cui gli abbonati a Xbox Game Pass devono prepararsi a dire addio a tanti giochi gratis.

Il costante ingresso di nuovi titoli gratuiti nell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate comporta infatti la necessità di sacrificare ogni mese diversi titoli.

Per esempio, il 2021 si è concluso con l’addio dei primi 3 capitoli di Yakuza: una saga che, fino a pochi giorni fa, era disponibile interamente sul catalogo gratuito della console Microsoft.

Questi addii sono necessari al fine di poter introdurre tanti giochi attesi, grazie anche a molti big che sono già stati confermati gratis per il 2022.

Fortunatamente, Microsoft annuncia sempre con doveroso anticipo quali sono i titoli che lasceranno il servizio: per questo motivo, come riportato da Pure Xbox, la casa di Redmond ha già reso nota la lista completa.

Xbox Game Pass: i giochi gratis che lasceranno a metà gennaio

Di seguito troverete i 6 giochi gratis che lasceranno Xbox Game Pass a metà gennaio, rendendoli dunque i primi titoli a lasciare il servizio nel 2022:

PUBG: Battlegrounds – Console

Desperados 3 – Console, PC

Ghost of a Tale – PC

Mount & Blade: Warband – Console, PC

Pandemic: The Board Game – Console, PC

YIIK: A Postmodern RPG – PC

Games leaving Game Pass in 2 weeks pic.twitter.com/XFllEoPRQ9 — Wario64 (@Wario64) January 2, 2022

PUBG Battlegrounds è l’unico gioco che lascerà anticipatamente il servizio il 12 gennaio 2022, ma c’è una ragione ben precisa: gli sviluppatori avevano già annunciato che sarebbe diventato un free-to-play, rendendo dunque non più necessaria l’inclusione nel catalogo.

Tutti gli altri giochi lasceranno invece il servizio il 15 gennaio 2022, lasciando come di consueto due settimane di tempo agli abbonati Xbox Game Pass Ultimate di poter provare i titoli prima del loro addio.

Il nostro consiglio è dunque quello di consultare accuratamente la lista, per poi scaricare e portare a termine i giochi a cui siete maggiormente interessati il prima possibile.

Curiosamente, nella lista rilasciata è stato incluso anche The Little Acre, ma il titolo ha in realtà già abbandonato il servizio essendo già stato pubblicizzato tra i giochi gratis che avrebbero lasciato prima dell’inizio del 2022.

Il 2021 è stato un anno sicuramente molto positivo per l’abbonamento, nonostante gli addii: il valore del catalogo gratuito è infatti particolarmente impressionante.

Merito anche dei tantissimi giochi che sono stati introdotti nel catalogo durante lo scorso anno: ve ne abbiamo segnalati 12 che non dovete assolutamente lasciarvi sfuggire. E a proposito di giochi gratis, non dimenticatevi di riscattare i primi regali del 2022 di Games With Gold.