Xbox Store, sconti fino all’80%: ci sono amatissimi open world

Mentre continuano a proseguire le offerte di fine anno, Xbox Store ha trovato il tempo di svelare i nuovi sconti settimanali per tutti gli utenti della console di Microsoft.

Si tratta non solo delle nuove Promozioni Gold, la serie di offerte disponibili in esclusiva per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold, ma anche di tanti altri nuovi sconti accessibili a tutti i giocatori.

Questo significa che oltre a poter risparmiare sui migliori giochi appena usciti per le offerte di fine anno ci sarà la possibilità di approfittare di ulteriori imperdibili prodotti in promozione.

Le offerte più interessanti sono certamente quelle dedicate ai videogiochi a mondo aperto, con la presenza in particolare di due grandi franchise Ubisoft.

Stiamo naturalmente parlando di Assassin’s Creed e Far Cry: alcuni dei capitoli più amati di entrambe le saghe sono infatti disponibili in forte sconto su Xbox Store.

Per esempio, se sarete iscritti a Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold, potrete acquistare Assassin’s Creed The Ezio Collection al 70% in meno, o anche recuperare Far Cry 5 con un grande 75% di sconto.

Sono inoltre molto interessanti gli sconti dedicati a Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2: i remake dei primi due capitoli della serie, che a brevissimo lasceranno Xbox Game Pass, potranno essere vostri solo per una settimana a soli 4,99€ l’uno.

Gli amanti dei giochi di corsa potranno anche approfittare delle interessanti offerte sull’open world The Crew 2: la Standard e la Gold Edition sono entrambe disponibili all’80% di sconto in meno.

Tra le proposte più interessanti per chi invece non fosse interessato alle Promozioni Gold, segnaliamo le offerte su una delle saghe più amate di Telltale: entrambe le stagioni di Batman potranno essere vostre con un risparmio del 75%.

Di seguito vi proporremo le nuove migliori offerte settimanali di Xbox Store, da aggiungersi alle già citate offerte di fine anno: i nuovi sconti termineranno ufficialmente il 3 gennaio 2022.

Ricordiamo che gli abbonati a Xbox Game Pass possono inoltre usufruire di un enorme catalogo di giochi gratis, che nel 2021 ha raggiunto un valore impressionante.

C’è dunque estrema curiosità di scoprire quale valore raggiungerà nel 2022, anche se dopo i giochi gratis già confermati per il prossimo anno si pre-annuncia essere particolarmente elevato.