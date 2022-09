Xbox Store invaso dai «Super Risparmi» fino al 90%: ecco i migliori

Xbox Store ha appena svelato tante nuove promozioni settimanali, dedicate ad alcuni dei giochi più amati sulle console di casa Microsoft: gli utenti potranno così risparmiare fino al 90% su moltissimi prodotti.

Come ogni nuova settimana, lo store digitale ha deciso di proporre ai suoi utenti nuove Promozioni Gold, dedicate esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon) e Live Gold, svelando anche ulteriori interessanti offerte.

Mentre continuano infatti ad essere disponibili gli sconti sugli open world più amati e sui giochi ottimizzati per la next-gen, Xbox Store ha infatti svelato i «Super Risparmi» su numerosi produzioni fino al 90%, principalmente appartenenti al mercato indie.

Ma anche le offerte dedicate agli utenti Gold riservano tante occasioni da cogliere al volo: un esempio è la Deluxe Edition di WWE 2K22, che può essere vostra con il 35% di sconto.

Un’altra grande occasione che vi consigliamo di non lasciarvi scappare è sicuramente l’offerta dedicata a Red Dead Redemption, il capolavoro open world western di Rockstar Games: oggi potrete scoprire l’avventura di John Marston con il 67% di sconto sul prezzo finale.

Restando in tema di mondi aperti, non possiamo non segnalarvi anche le nuove promozioni Spotlight disponibili sullo store: una di queste è dedicata al recente e apprezzatissimo Dying Light 2, che a partire da oggi potrete recuperare risparmiando il 40%.

Tornando invece a parlarvi della promozione Super Saver, sarà possibile trovare non solo moltissime produzioni indipendenti, ma anche alcune perle decisamente interessanti: tra i giochi che vogliamo segnalarvi troverete, per esempio, le avventure grafiche di Telltale dedicate a Batman e The Wolf Among Us, oltre ai due capitoli di Warhammer Vermintide che potrete acquistare rispettivamente al 90% e all’80% in meno.

Se volete consultare nel dettaglio tutte le nuove promozioni, incluse quelle ancora attive dalla scorsa settimana, potete consultare la lista completa comodamente dal vostro browser al seguente indirizzo. Di seguito, invece, troverete una nostra selezione delle migliori nuove offerte di Xbox Store.

Child of Light Ultimate Edition — 60% di sconto

— 60% di sconto Children of Morta: Complete Edition — 60% di sconto

— 60% di sconto Dying Light 2 Stay Human — 40% di sconto

— 40% di sconto Eldest Souls — 50% di sconto

— 50% di sconto Frostpunk: Complete Collection — 67% di sconto

— 67% di sconto Furi — 70% di sconto

— 70% di sconto Grand Theft Auto IV — 65% di sconto

— 65% di sconto Immortals Fenyx Rising — 70% di sconto

— 70% di sconto Lords of the Fallen – Digital Complete Edition — 80% di sconto

— 80% di sconto Max Payne 3 — 55% di sconto

— 55% di sconto Red Dead Redemption — 67% di sconto

— 67% di sconto Sid Meier’s Civilization VI Platinum Edition — 70% di sconto

— 70% di sconto Super Meat Boy — 90% di sconto

— 90% di sconto The Telltale Batman Shadows Edition — 75% di sconto

— 75% di sconto The Wolf Among Us — 75% di sconto

— 75% di sconto Warhammer: End Quest – Vermintide — 90% di sconto

— 90% di sconto Warhammer: Vermintide 2 — 80% di sconto

— 80% di sconto WWE 2K22 Deluxe Edition — 35% di sconto

Nel frattempo, in attesa di scoprire quali saranno i nuovi giochi gratis in arrivo a settembre, Microsoft ha già svelato 11 titoli a cui dovremo dire addio tra pochi giorni.

Tuttavia, nelle scorse giornate è emersa anche un’ottima notizia: Xbox Game Pass ha confermato un nuovo abbonamento familiare per condividere i giochi gratis, di cui sono già stati svelati prezzo e modalità.