Xbox Store svela i nuovi sconti settimanali: fino al 90% su tanti open world

Anche questa settimana sono ufficialmente disponibili i nuovi sconti di Xbox Store: il negozio digitale per le console di casa Microsoft si è aggiornato nuovamente con tante imperdibili offerte fino al 90% sui titoli più amati.

I fan potranno esplorare un ampio catalogo di giochi per scoprire numerose e interessanti nuove offerte: tra queste ci sono le immancabili Promozioni Gold, sconti esclusivi riservati agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon).

Tra le novità più intriganti della settimana vogliamo però segnalarvi in particolar modo gli sconti dedicati agli open world: da questo momento è infatti possibile risparmiare cifre importanti sui giochi più coinvolgenti, anche di recente uscita.

Ad esempio potrete già recuperare in sconto fino al 50% GTA Trilogy The Definitive Edition, la raccolta che include 3 dei capitoli più amati di sempre della serie open world realizzati da Rockstar Games: lo stesso sconto è stato riservato anche all’amatissimo GTA V, disponibile anche in versione next-gen per Xbox Series X|S.

Un altro sconto che vale sicuramente la pena di tenere d’occhio è quello dedicato a Metal Gear Solid V: potrete recuperare The Definitive Edition, che include tutti i contenuti e la storia completa, con una generosissima riduzione di prezzo dell’80%.

Tra le offerte più convenienti dedicate agli open world segnaliamo invece Agents of Mayhem, il folle open world realizzato dai creatori di Saints Row che potrà essere vostro al 90% in meno.

Se siete invece appassionati del celebre anime e manga di Akira Toriyama e siete alla ricerca di un titolo diverso, vogliamo segnalarvi anche l’interessante offerta dedicata a Dragon Ball Xenoverse, disponibile anch’esso con uno sconto del 90%.

Le nuove offerte sono davvero numerose per poterle elencare tutte: di seguito vi proporremo una nostra selezione dei migliori sconti disponibili su Xbox Store, ma vi consigliamo di consultarli tutti voi stessi al seguente indirizzo o direttamente dalle vostre console.

Agents of Mayhem — 90% di sconto

— 90% di sconto Assassin’s Creed II — 70% di sconto

— 70% di sconto Batman: Arkham Knight — 67% di sconto

— 67% di sconto Battlefield 2042 — 50% di sconto

— 50% di sconto Call of Duty: Vanguard — 50% di sconto

— 50% di sconto Crash Bandicoot 4: It’s About Time — 50% di sconto

— 50% di sconto Diablo II: Resurrected — 40% di sconto

— 40% di sconto Dragon Ball Xenoverse — 90% di sconto

— 90% di sconto F1 22 — 35% di sconto

— 35% di sconto Far Cry 6 Ultimate Edition — 60% di sconto

— 60% di sconto Grand Theft Auto V (Xbox Series X|S) — 50% di sconto

— 50% di sconto Grand Theft Auto: The Trilogy — 50% di sconto

— 50% di sconto Hitman Trilogy — 65% di sconto

— 65% di sconto Mass Effect Legendary Edition — 60% di sconto

— 60% di sconto Metal Gear Solid V: The Definitive Experience — 80% di sconto

— 80% di sconto Red Dead Redemption 2 — 60% di sconto

Ricordiamo che recentemente i fan hanno avuto molto paura di possibili rincari sul prezzo di Xbox Series X|S, a causa dell’aumento annunciato da PS5, ma Microsoft ha ribadito di non avere alcuna intenzione di aumentare il costo delle sue console, che però potrebbero risultare introvabili a Natale.

Per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potrebbero invece essere in arrivo grandi novità: sembra infatti che la casa di Redmond stia preparando un piano aggiuntivo per condividere i giochi gratis con amici e familiari.