Xbox Store, arrivano nuovi sconti settimanali fino all’85%: ecco i migliori

Anche questo martedì arrivano puntualissimo l’appuntamento con i nuovi sconti settimanali di Xbox Store: Microsoft ha appena annunciato tante offerte inedite per i propri fan su console, con riduzioni di prezzo fino all’85%.

Si tratta di occasioni molto interessanti non solo per chi possiede già una console next-gen, ma anche per chi sta prendendo in considerazione l’acquisto di una Xbox Series X o Series S (che trovate in offerta su Amazon) in vista delle feste natalizie.

Le nuove promozioni includono, come di consueto, non solo le Promozioni Gold riservate agli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate, ma tante offerte disponibili anche senza alcun abbonamento o ulteriore acquisto.

Una delle offerte più interessanti riguarda indubbiamente Assassin’s Creed Valhalla Deluxe Edition, l’edizione che include l’Ultimate Pack e che oggi potrà essere vostra con il 67% di sconto: un’ottima occasione per scoprire l’ultimo aggiornamento gratuito che conclude ufficialmente la saga di Eivor.

Restando decisamente in tema, le nuove offerte sono anche l’occasione perfetta per scoprire alcuni dei capitoli più amati di sempre: da questo momento potete infatti acquistare Assassin’s Creed The Ezio Collection con un generoso 70% di sconto.

Se siete invece in vena di ulteriori open world di casa Ubisoft, tra i principali protagonisti di queste offerte, vi raccomandiamo di dare un’occhiata alle proposte dedicate a Watch Dogs 2, che potrà essere vostro con un ottimo 80% di sconto, valido sia per l’edizione base che per la Deluxe Edition.

Il migliore sconto della settimana è invece dedicato alla Outbreak Co-Op Anthology, la racconta di avventure survival horror giocabili in cooperativa disponibile all’85% in meno e che potrà essere vostra a soli 8.99€, contro i 59.99€ regolarmente richiesti.

Se volete consultare tutte le offerte attualmente disponibili, incluse promozioni precedenti ancora attive su tanti grandi giochi, vi raccomandiamo di consultare il seguente indirizzo. Di seguito, troverete invece una breve selezione dei migliori nuovi sconti di Xbox Store:

Aliens: Fireteam Elite Into the Hive Edition — Sconto del 35%

— Sconto del 35% Assassin’s Creed The Ezio Collection — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Assassin’s Creed Valhalla Deluxe Edition — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Bully Scholarship Edition — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Cities: Skylines – Premium Edition 2 — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Crysis Remastered — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Far Cry 5 — Sconto dell’80%

— Sconto dell’80% Max Payne 3 — Sconto del 65%

— Sconto del 65% Outbreak Co-Op Anthology — Sconto dell’85%

— Sconto dell’85% Red Dead Revolver — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Riders Republic — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Slay The Spire — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Tales from the Borderlands — Sconto del 25%

— Sconto del 25% The Wild at Heart — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Watch Dogs 2 — Sconto dell’80%

Mentre consultate accuratamente tutte le offerte di Xbox Store, cogliamo l’occasione per ricordarvi che a partire da oggi arrivano su Game Pass due nuovi giochi gratis, uno dei quali è già disponibile per il download.

Per il momento non sappiamo quali saranno i titoli in omaggio in arrivo per la seconda metà del mese, ma abbiamo riepilogato per voi tutti i giochi gratis già confermati in arrivo a gennaio 2023.