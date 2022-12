Xbox Game Pass, disponibili da oggi 2 nuovi giochi gratis al day one

Stiamo per arrivare alla conclusione ufficiale della line-up di titoli in omaggio per la prima metà di dicembre su Xbox Game Pass: da oggi saranno infatti disponibili 2 nuovi giochi gratis, direttamente al day one sulle console di casa Microsoft.

I nuovi titoli in arrivo sul servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon) sono profondamente diversi l’uno dall’altro e, per questo motivo, in grado di adattarsi ai diversi gusti degli utenti, contribuendo ancora una volta alla forte varietà della proposta su console, PC e Cloud.

Dopo l’arrivo dei numerosi vantaggi dedicati a Riot Games, è dunque arrivato il momento di divertirsi con due nuove proposte gratuite, una delle quali è già disponibile per il download nel momento in cui scriviamo questo articolo.

Da adesso potete infatti scaricare gratis High On Life sui vostri dispositivi o giocarci in cloud: si tratta con molta probabilità della proposta più interessante della giornata, trattandosi di una nuova produzione di Justin Roiland, conosciuto principalmente per essere il co-creatore di Rick and Morty.

High On Life è un ibrido tra sparatutto in prima persona e metroidvania con un’elevata dose di umorismo, in cui dovrete utilizzare un set di pistole parlanti per sconfiggere il cartello della droga alieno G3, che utilizza l’umanità come droga più potente del cosmo.

L’altro titolo in omaggio sarà invece disponibile su Xbox Game Pass soltanto nelle prossime ore: si tratta di Potion Craft, un simulatore di alchimia reso disponibile solo in early access su PC, ma che presto sbarcherà gratuitamente anche sulle console di casa Microsoft.

Questa intrigante produzione possiede uno stile di gioco sandbox e uno stile grafico ispirato da manoscritti e libri di medicina medievali: potrete divertirvi a sperimentare e ideare nuove ricette utilizzando ingredienti e strumenti a vostra disposizione, soddisfacendo i bisogni della vostra città.

L’ultimo gioco gratis della prima metà di dicembre sarà disponibile da questo giovedì 15: sfortunatamente, uno dei giochi più attesi precedentemente annunciati ha fatto una clamorosa “retromarcia”, rinviando il suo ingresso nel servizio in abbonamento.

Nella stessa data non saranno più disponibili 11 giochi gratis, tra i quali ci sono anche diversi titoli importanti: il nostro consiglio è quello di consultare accuratamente la lista e provarli tutti prima che sia troppo tardi.

Per il momento non sappiamo quali saranno i nuovi giochi gratis in arrivo per la fine di dicembre, ma abbiamo già riepilogato per voi le importanti produzioni già confermate in arrivo per gennaio 2023.