Xbox Game Pass, tutti i giochi gratis confermati in arrivo a gennaio 2023

Mentre i fan sono ancora in attesa di scoprire quali saranno tutti i giochi gratis in arrivo per la seconda metà di dicembre su Xbox Game Pass, le scorse settimane sono state ricche di annunci interessanti in vista del prossimo anno.

Grazie ai diversi reveal arrivati non solo dalla stessa Microsoft, ma anche da altri sviluppatori, sappiamo già infatti quali saranno alcuni dei tanti giochi che terranno compagnia agli utenti iscritti al servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon) per l’inizio del 2023.

Proprio pochi giorni fa è arrivata la conferma di una nuova release al day one particolarmente rilassante nel 2023, ma non sappiamo ancora quale sarà la sua effettiva data d’uscita, mentre sappiamo già che a gennaio saranno disponibili ben 5 nuovi giochi gratis su Game Pass.

Pure Xbox ha dunque riepilogato i titoli che saranno ufficialmente disponibili gratuitamente a partire dal prossimo mese, che prevede anche uscite particolarmente importanti e da non lasciarsi scappare.

Di seguito vi riepilogheremo dunque tutti i giochi già confermati in arrivo su Xbox Game Pass a gennaio 2023, tenendo naturalmente conto che nelle prossime settimane potrebbero arrivare ulteriori annunci a sorpresa:

Xbox Game Pass: giochi gratis in arrivo a gennaio 2023

Persona 3 Portable — 19 gennaio

— 19 gennaio Persona 4 Golden — 19 gennaio

— 19 gennaio Monster Hunter Rise — 20 gennaio

— 20 gennaio Age of Empires 2 Definitive Edition — 31 gennaio

— 31 gennaio Roboquest — gennaio

Come potete osservare dalla lista, l’unico titolo gratuito che non possiede ancora una data di lancio definitiva sul servizio in abbonamento è Roboquest, anche se è già stata confermata la release in arrivo per il prossimo mese.

La seconda metà del mese si preannuncia dunque particolarmente interessante per gli abbonati, con due amatissimi capitoli di Persona, la Definitive Edition di Age of Empires 2 e l’arrivo di Monster Hunter Rise: segnate dunque questi appuntamenti sul vostro calendario e non lasciateveli sfuggire. Ovviamente, vi terremo comunque aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che a partire da oggi sono ufficialmente disponibili gli incredibili vantaggi per i giochi Riot Games su Xbox Game Pass: se siete fan di produzioni come League of Legends o Valorant, avrete un ulteriore incentivo per abbonarvi.

Il servizio in abbonamento ha raccolto tantissime nomination ai The Game Awards 2022: tuttavia, soltanto uno dei giochi gratis inclusi è riuscito a portarsi a casa un ambito premio.