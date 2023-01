Xbox Store, arrivano i nuovi sconti settimanali fino al 95%: ecco i migliori

Microsoft ha appena aggiornato, puntuale come ogni martedì, la sua selezione di imperdibili offerte settimanali su Xbox Store: il nuovo refresh propone tanti nuovi sconti interessanti, con riduzioni di prezzo fino al 95% su numerosi prodotti.

Tra le proposte per le console di casa Microsoft (trovate Xbox Series S in offerta su Amazon) i giocatori potranno trovare non solo le nuove Promozioni Gold, disponibili esclusivamente per gli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate, ma anche tante inedite offerte Spotlight.

Inoltre, qualora vi fossero sfuggite, sono ancora disponibili per pochi giorni anche le offerte per il Capodanno Lunare sui prodotti più amati dal pubblico, accompagnate questa settimana da altre generose offerte.

Un esempio particolarmente intrigante che vogliamo segnalarvi è la promozione dedicata a Prey Digital Deluxe Edition, che include insieme al gioco base anche l’espansione Mooncrash e il multiplayer Typhon Hunter: oggi l’edizione completa può essere vostra a soli 5,99€, con uno sconto dell’85% e un risparmio di ben 34 euro.

Restando in tema di edizioni complete di DLC e scontate, un’altra offerta che vogliamo segnalarvi è quella dedicata ad Aliens Fireteam Elite: la Into The Hive Edition, che include gioco base e l’espansione Pathogen, potrà essere vostra con il 35% di sconto.

Le nuove promozioni settimanali di Xbox Store sono anche un’ottima occasione per risparmiare cifre importanti sui giochi più amati di casa THQ Nordic: alcuni esempi sono la Darksiders III Blades & Whip Edition, che include la trilogia completa, con l’80% di sconto e l’intrigante open world Biomutant al 50% in meno.

L’offerta più generosa è invece quella dedicata al titolo A Knight’s Quest, un gradevole prodotto ispirato a The Legend of Zelda che oggi può essere vostro con un incredibile 95% di sconto.

Se siete interessati a scoprire tutti gli sconti attualmente disponibili, incluse le già citate offerte per il Capodanno Lunare, potete farlo manualmente dal vostro browser al seguente indirizzo. Di seguito, vi riporteremo invece una nostra selezione con tutte le migliori nuove promozioni disponibili su Xbox Store da questa settimana:

A Knight’s Quest — Sconto del 95%

— Sconto del 95% Aliens: Fireteam Elite Into the Hive Edition — Sconto del 35%

— Sconto del 35% Biomutant — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Call of Juarez Gunslinger — Sconto del 65%

— Sconto del 65% Darksiders III – Blades & Whip Edition — Sconto dell’80%

— Sconto dell’80% Far Cry 3 Classic Edition — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Prey: Digital Deluxe Edition — Sconto dell’85%

— Sconto dell’85% Prince of Persia Classic — Sconto del 75%

— Sconto del 75% The Elder Scrolls Online — Sconto del 70%

Curiosamente, la scorsa settimana è spuntato su Xbox Store un misterioso gioco in vendita per ben 2000 euro: come era facilmente prevedibile, si era trattato semplicemente di un errore e adesso è in vendita solo a meno di 5 euro.

Per quanto riguarda invece gli utenti iscritti a Game Pass, suggeriamo di tenere d’occhio il catalogo per la fine del mese: il 31 gennaio arriveranno infatti due nuovi giochi gratis, tra cui c’è anche uno dei classici più amati di sempre.