Xbox Game Pass svela un nuovo gioco gratis in arrivo a fine gennaio (ed è un grande classico)

Con un breve trailer pubblicato a sorpresa sui propri canali social media ufficiali, Xbox ha appena confermato l’arrivo su Game Pass di un nuovo gioco gratis a partire dal 31 gennaio: si tratta di un grande classico che, per la prima volta, sarà giocabile anche sulle console di casa Microsoft.

A partire dalla fine di questo mese sarà infatti possibile giocare Age of Empires II Definitive Edition sulle vostre console Xbox, il celebre e immortale strategico in tempo reale che, in vista del suo debutto su console, sarà disponibile su Game Pass fin dal day one (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon).

L’ultimo annuncio sui giochi gratis in arrivo a gennaio aveva fatto pensare a un possibile rinvio del grande strategico di casa Microsoft, dato che non era stato incluso tra i titoli in arrivo per la seconda metà del mese.

Ipotesi fortunatamente smentita da Microsoft nelle scorse ore, che ha così confermato l’annuncio arrivato in seguito a un evento dedicato all’intera saga: l’uscita di Age of Empires II Definitive Edition su console avverrà in contemporanea sul servizio in abbonamento, senza alcun rinvio.

La lista di giochi gratis disponibili nella seconda metà del mese si allunga dunque a 5 titoli in omaggio: di seguito vi riepilogheremo dunque l’elenco completo, con due grandi capolavori che sono disponibili addirittura già a partire da oggi.

Xbox Game Pass: giochi gratis in arrivo a gennaio 2023

Persona 3 Portable – da oggi

– da oggi Persona 4 Golden – da oggi

– da oggi Monster Hunter Rise – 20 gennaio

– 20 gennaio Inkulinati (Game Preview) – 31 gennaio

– 31 gennaio Age of Empires II: Definitive Edition – 31 gennaio

The wait is almost over! @AgeOfEmpires II: Definitive Edition is coming to Xbox consoles and Cloud Gaming on January 31 Pre-install with @XboxGamePass or pre-order now: https://t.co/V1ijQVzeVO pic.twitter.com/JDNnXdFiQS — Xbox (@Xbox) January 17, 2023

Proprio nelle scorse ore il titolo è stato inoltre aggiunto alla sezione dei giochi gratis «In arrivo» nell’apposita app su console, dando così la possibilità di scaricarlo in anticipo per prepararsi immediatamente al day-one.

Si tratta di una giornata davvero importante per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass: oltre a questo nuovo grande annuncio, ricordiamo infatti che Persona 3 Portable e Persona 4 Golden sono già disponibili per il download, sempre senza costi aggiuntivi.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi anche che proprio a partire dal 31 gennaio non saranno più disponibili ben 4 giochi gratis: il nostro consiglio è quello di controllare accuratamente la lista e provarli tutti prima che sia troppo tardi.