C’è un gioco su Xbox Store in vendita a 2000 euro (ma non consigliamo di acquistarlo)

Un nuovo gioco messo in vendita su Xbox Store ha destato non poca curiosità tra gli appassionati nelle ultime ore, non tanto per le sue presunte caratteristiche e qualità effettive, ma per il folle prezzo a cui è acquistabile.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, il negozio ufficiale per le console Xbox (trovate Series S in offerta su Amazon) ha infatti reso disponibile un nuovo titolo all’impensabile cifra di 2000 euro — anzi, 1999,99 euro — senza alcun motivo apparente.

Windows Central segnala infatti che Ball Race 2: Ramp è attualmente disponibile proprio a questa cifra: curiosamente, tale prezzo è presente anche nello store americano, naturalmente con la differenza che saranno necessari 1999,99 dollari per completare l’acquisto.

Non è chiaro come mai sia stata scelta questa folle cifra per un titolo che, come potete osservare dal seguente screenshot, non sembra essere esattamente destinato a restare negli annali della storia videoludica, ma è plausibile immaginare che si sia trattato di un semplice errore nella compilazione del prezzo.

Ball Race 2 Ramp è in vendita per 2000 euro su Xbox Store.

Stando a quanto riportato dalla descrizione ufficiale, l’obiettivo è quello di condurre la palla il più velocemente possibile alla linea di traguardo, superando diversi ostacoli in un’avventura adatta a tutta la famiglia e giocabile anche in split screen.

Per quanto possa apparire un prodotto semplice e senza troppe pretese, resta naturalmente difficile giustificare una cifra di 2000 euro che, per rendere il confronto, equivale all’acquisto di 4 Xbox Series X.

Se siete curiosi di scoprire voi stessi tutti i dettagli su questa bizzarra inserzione, vi rimandiamo alla pagina ufficiale che troverete al seguente indirizzo: da parte nostra, non possiamo comunque che sconsigliarvi di procedere con l’acquisto.

Vedremo se nelle prossime ore arriveranno ulteriori chiarimenti o una modifica al prezzo, per renderlo più consono all’effettivo valore del prodotto: nel frattempo, se volete fare acquisti davvero convenienti, non possiamo che segnalarvi le offerte di Xbox Store dedicate al Capodanno lunare.

Se siete invece iscritti a Xbox Game Pass, segnaliamo che un grandissimo classico sarà aggiunto gratis al catalogo a fine gennaio: inoltre, proprio da oggi sono disponibili due imperdibili JRPG.