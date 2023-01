Xbox Store, arrivano i nuovi sconti fino al 95% per il Capodanno lunare: ecco i migliori

Anche questo martedì sono disponibili gli sconti settimanali di Xbox Store, con tante nuove imperdibili offerte fino al 95% dedicate all’imminente arrivo del Capodanno lunare.

Ogni settimana il negozio digitale per gli utenti sulle console Xbox (trovate Series S in offerta su Amazon) propone una grande scelta di titoli disponibili a prezzi imperdibili, non solo tra i giochi disponibili in esclusiva e su Game Pass ma anche sulle più importanti produzioni di terze parti.

Tra le nuove offerte più interessanti segnaliamo lo sconto dedicato a Sonic Frontiers, l’ultimo capitolo dedicato alla mascotte di casa SEGA particolarmente apprezzato dai fan, che sono arrivati ad eleggerlo perfino come uno dei migliori giochi del 2022.

L’ultima avventura di Sonic the Hedgehog è oggi disponibile con uno sconto del 30% sul prezzo finale: significa che il primo «Open Zone» della serie potrà essere vostro a soli 41.99€.

Un’altra proposta molto interessante, restando tra gli sconti su produzioni importanti di terze parti, è sicuramente lo sconto dedicato a Gotham Knights, l’avventura ambientata nell’universo di Batman che dovrà fare i conti proprio con la scomparsa dell’uomo pipistrello: oggi potrà essere vostro con un generoso 50% di sconto.

I saldi per il Capodanno lunare permettono però di scoprire anche alcune delle più gradevoli perle indie a prezzi da non lasciarsi sfuggire: la promozione più interessante è sicuramente dedicata a Wuppo, un gradevole metroidvania platform adatto a tutta la famiglia e che potrà essere vostro a soli 99 centesimi, grazie allo sconto del 95%.

Le offerte attualmente disponibili sono davvero troppo numerose per poterle elencare tutte, dunque vi consigliamo di consultare la lista completa al seguente indirizzo. Di seguito, troverete invece una nostra selezione con i migliori nuovi sconti di Xbox Store, per aiutarvi nei vostri eventuali acquisti:

Xbox Store: migliori offerte per il Capodanno lunare

Assassin’s Creed Valhalla — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Devil May Cry 5 Special Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% FIFA 23 (Xbox Series X|S) — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Gotham Knights — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Grand Theft Auto V (Xbox Series X|S) — Sconto del 50%

— Sconto del 50% It Takes Two — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Lost Odyssey — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Mass Effect Legendary Edition — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Persona 5 Royal — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Red Dead Redemption 2 — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Resident Evil Village Gold Edition — Sconto del 20%

— Sconto del 20% Silent Hill: HD Collection — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Sonic Frontiers — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Star Wars Jedi: Fallen Order — Sconto dell’85%

— Sconto dell’85% Wuppo — Sconto del 95%

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che proprio da oggi è disponibile anche il nuovo gioco gratis di Xbox Games With Gold: si tratta del secondo omaggio del 2023, che chiude la line-up di gennaio. Inoltre, tra pochi giorni saranno disponibili altri 3 giochi gratis su Xbox Game Pass, particolarmente attesi dai fan.