Xbox Store, arrivano i nuovi sconti settimanali fino al 90%: ecco i migliori

Anche questo martedì, in occasione della fine del primo mese di gennaio, sono tornati ufficialmente gli sconti settimanali di Xbox Store con tante nuove imperdibili offerte sui giochi più amati fino al 90%.

Come ogni settimana le promozioni per le console di casa Microsoft (trovate Xbox Series X senza sovrapprezzi su Amazon) sono dunque state rinnovate, non solo con nuovi Deals With Gold disponibili per gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate o Live Gold, ma anche con tanti sconti disponibili senza alcun abbonamento.

Dopo la conferma dei saldi dedicati ai migliori giochi THQ Nordic, di cui ve ne abbiamo già segnalati alcuni la scorsa settimana, la nuova line-up vede anche una selezione di grandi produzioni di casa Ubisoft da tenere d’occhio.

Tra questi non possiamo naturalmente non segnalarvi Assassin’s Creed Valhalla, l’ultima amatissima avventura con protagonista Eivor: potrete recuperare la Complete Edition per non perdervi neanche un contenuto con una riduzione di prezzo del 67%, approfittando anche di numerose offerte sugli altri capitoli della saga.

Restando in tema con gli sconti in casa Ubisoft, potrete approfittare anche di numerose offerte dedicate alla saga di Far Cry: un esempio particolarmente interessante è l’edizione Game of the Year di Far Cry 6, con tutti i contenuti disponibili che potrà essere vostra a un generoso 65% in meno.

Un’altra offerta particolarmente interessante è quella dedicata a FIFA 23: potete acquistare l’ultima simulazione calcistica di EA Sports al 60% di sconto, valido anche per la Ultimate Edition.

Per gli amanti delle corse su due ruote vogliamo invece segnalare la generosa proposta dedicata a MXGP2: il simulatore di motocross realizzato da Milestone può essere vostro a soli 1.49€, grazie allo sconto del 90%.

Se volete consultare nel dettaglio tutte le offerte attualmente disponibili, potete farlo comodamente dirigendovi al seguente indirizzo. Di seguito invece, per aiutarvi nella vostra scelta, troverete una nostra selezione con i nuovi migliori sconti disponibili su Xbox Store:

Aliens: Fireteam Elite — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition — Sconto del 65%

— Sconto del 65% BioShock Remastered — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Dying Light 2 Stay Human — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Far Cry 6 Game of the Year Edition — Sconto del 60%

— Sconto del 60% FIFA 23 (Xbox Series X|S) — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Grand Theft Auto V: Premium Online Edition — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Madden NFL 23 (Xbox Series X|S) — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Mafia II: Definitive Edition — Sconto del 67%

— Sconto del 67% MXGP2 — Sconto del 90%

— Sconto del 90% OlliOlli World — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Pac-Man World Re-Pac — Sconto del 30%

— Sconto del 30% The Outer Worlds — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Ultimate Edition — Sconto del 55%

— Sconto del 55% Watch Dogs Legion: Ultimate Edition — Sconto del 75%

Se siete iscritti a Xbox Game Pass, vi ricordiamo che la giornata odierna sarà ricca di sorprese: da oggi saranno infatti disponibili ben 3 nuovi giochi gratis per gli abbonati. Nelle scorse giornate è inoltre arrivata gratuitamente la sorprendente esclusiva Hi-Fi Rush, in sviluppo perfino da prima che fosse lanciato ufficialmente il servizio in abbonamento.