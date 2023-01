Hi-Fi Rush, l’ultima esclusiva Xbox era in sviluppo da prima che esistesse Game Pass

Dopo un annuncio — e il rispettivo lancio — arrivati a sorpresa, Hi-Fi Rush si è rivelato una produzione particolarmente sorprendente e accattivante ma che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è stata oggetto di sviluppi dell’ultimo minuto.

L’ultima produzione di Tango Gameworks, che potete giocare anche gratis su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), pare fosse infatti in sviluppo da molto più tempo del previsto, al punto che quando emerse l’idea per la prima volta il servizio in abbonamento non era ancora stato neanche annunciato.

Quello di Hi-Fi Rush non è dunque un caso simile a quello visto con Pentiment, in cui Obsidian ha ammesso che se non fosse stato per Game Pass il gioco non sarebbe neanche esistito, ma proprio di un progetto unico che, grazie al suo tempismo, è diventato un eccellente biglietto da visita per l’abbonamento di casa Microsoft.

A svelarlo è stato lo stesso director John Johanas, in un livestream di Xbox Plays condotto insieme allo streamer TheMavShow, in cui svela che i primi piani per quest’idea sono stati realizzati nel 2017, subito dopo aver terminato il suo contributo su The Evil Within 2 (via Twinfinite).

Questo significa che non solo il gioco era già in sviluppo da prima che fosse annunciata l’acquisizione di Bethesda, ma anche da prima del lancio stesso di Game Pass al pubblico.

Tecnicamente The Evil Within 2 è stato infatti lanciato dopo il servizio, ma il contributo di John Johanas era terminato prima del suo effettivo debutto sul mercato: il lancio al day-one sul servizio è stata dunque una fortunata coincidenza.

Hi-Fi Rush was John Johanas' dream game, he pitched the idea in 2017 after finishing work on The Evil Within 2. The game was in the works even before Gamepass and the Microsoft acquisition! But it worked out very well in the end. pic.twitter.com/kj6wHulWLI — Bring Peanut Butter (@Dreamboum) January 27, 2023

Si tratta indubbiamente di un retroscena molto interessante, dato che molti utenti erano convinti che Hi-Fi Rush fosse un gioco appositamente disegnato per il servizio delle console Xbox: ipotesi smentita dunque dallo stesso director, anche se possiamo dire che il tempismo è stato sicuramente opportuno, unito anche all’insolita modalità di annuncio e all’eccelsa qualità del prodotto stesso.

In virtù di queste dichiarazioni, assume sicuramente un significato più forte anche il divertente cameo di The Evil Within presente in diverse sezioni del gioco, con le versioni robotiche di Sebastian e Oda che solitamente potrete scoprire verso la fine dei livelli.

E se consideriamo che non solo Hi-Fi Rush ha una media altissima delle recensioni degli utenti, ma che in molti sono convinti che potrebbe essere proprio questo il GOTY 2023 di Microsoft, si può dire che i lunghi tempi di sviluppo sono stati ampiamente ripagati.