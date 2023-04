Xbox Series X|S, Microsoft starebbe già lavorando al successore

Neanche il tempo di poter assimilare al meglio le uscite di Xbox Series X|S che Microsoft sembra stia già attivamente lavorando alla prossima generazione di console.

Mentre la “console più potente del mondo” (che trovate su Amazon) non ha di certo ancora messo in campo tutte le sue potenzialità in fatto di videogiochi.

Giusto di recente abbiamo visto ancora una volta Hellblade II, e anche in una brevissima tech demo che ci ha messo solo voglia di giocarlo subito.

Sperando che esca sempre nel 2023 che è un anno, come ha rivelato Phil Spencer, in cui le console della famiglia Xbox si prenderanno la loro rivincita.

Ma ancora prima delle prime grandi esclusive a quanto pare potrebbero esserci delle nuove console. Almeno nelle idee di Microsoft che, come riporta Onmsft, sta già lavorando alla prossima generazione.

Questo è quello che emerge dalle informazioni raccolte dagli atti giudiziari emersi di recente relativi alla FTC e all’offerta in corso di Microsoft per acquisire Activision Blizzard.

La documentazione, che può essere visualizzata qui (pagina 6), ad un certo punto fa riferimento all’ecosistema di gioco di nuova generazione di Microsoft.

Questa nuova generazione avrebbe anche già un nome in codice, sebbene nel documento sia stato censurato. Tuttavia, questo nuovo hardware viene descritto come “parte della lungimirante strategia di Microsoft per le sue attività di console, abbonamento e cloud gaming”.

Questo conferma le intenzioni già molto chiare di Xbox in termini di espansione, ma di certo finora non si era mai parlato di un nuovo hardware effettivamente in fase di progettazione.

Pensare che, solo adesso, stanno arrivando delle memorie esterne per Xbox ben più economiche di quelle che abbiamo avuto finora.

La next-next-gen è quindi già nei pensieri ufficialmente di entrambe le contendenti, perché da tempo spunta fuori, ogni tanto, il nome di una presunta PS5 Pro.