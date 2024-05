Prime Gaming, disponibili 4 nuovi giochi gratis: c'è Fallout 3!

Prime Gaming ha deciso di offrire ai suoi utenti abbonati un fine settimana particolarmente ricco di novità: da questo momento potete infatti riscattare ben 4 nuovi giochi gratis, che includono un altro big imperdibile.

Dopo aver già offerto gratuitamente giochi dedicati a Tomb Raider e Star Wars, adesso è infatti arrivato il momento di aggiungere alla collezione uno dei capitoli più amati della saga Fallout, protagonista di un vero e proprio boom di popolarità grazie al successo della serie TV.

Si tratta nello specifico dell'edizione Game of the Year di Fallout 3, che include sia il gioco base che tutte le cinque espansioni, proponendo l'esperienza definitiva del capolavoro Bethesda.

Per riscattare questo e tanti altri giochi gratis, sarà ovviamente necessario essere iscritti all'apposito servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon), oltre a disporre di un account su diversi store, ma non dovrete fare alcun tipo di acquisto aggiuntivo per godervi i vostri omaggi.

Di seguito troverete la lista completa con tutti i giochi gratis che potete riscattare da questo momento, insieme a un link diretto per aggiungerlo immediatamente alla vostra raccolta:

Per il riscatto di Fallout 3 sarà necessario un account sullo store GOG, mentre Electrician Simulator richiederà un account su Epic Games Store.

Non è necessaria invece alcuna operazione aggiuntiva per gli ultimi 2 giochi gratis, che saranno accessibili tramite l'apposita applicazione Amazon Games: basterà seguire le semplici istruzioni presenti su ogni pagina per accedere subito ai vostri omaggi.

Avete come sempre circa 33 giorni di tempo — ovvero fino al 12 giugno — per il riscatto di Fallout 3 e Dark City, ma per gli altri 2 giochi gratis Amazon Prime Gaming ha deciso di concedere più tempo del solito.

Electrician Simulator resterà infatti disponibile fino al 10 luglio, mentre Nine Witches potrà essere riscattato entro il 14 agosto. In ogni caso, non possiamo che consigliarvi come sempre di aggiungerli alla vostra collezione il prima possibile.

Ma i giochi gratis di Prime Gaming ovviamente non finiranno qui: già dal prossimo weekend potrete aspettarvi altri 2 titoli in regalo.

E dato che vi servirà comunque un account su Epic Games Store per riscattare uno dei nuovi giochi gratis settimanali, vi consigliamo di dare un'occhiata agli altri 2 omaggi dello store.