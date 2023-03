I fan di PlayStation sono combattuti per quanto riguarda PS5 Pro

PlayStation 5 potrebbe seguire l’esempio delle precedenti generazioni e prepararsi a un nuovo modello, visto che da mesi si parla dell’esistenza di una ipotetica PS5 Pro.

Nonostante la console base sia ora molto più facile da acquistare Sony potrebbe star lavorando facilmente su un nuovo modello.

Vero anche che di recente si è fatto riferimento anche a un modello “più sottile” della console, una vera e propria PS5 Slim.

Ora, però, un sondaggio indetto da Push Square ha indicato come i giocatori siano seriamente combattuti circa un eventuale rilascio di una PS5 Pro, di cui al momento manca ancora una conferma ufficiale.

La console mid-gen sarebbe infatti già in fase di sviluppo e potrebbe essere lanciata nel 2024, sebbene ora come ora PS5 stia appena iniziando a raggiungere il suo apice dopo che il suo ciclo di produzione è stato martoriato dalle poche scorte.

Ora, ai giocatori è stato chiesto se il 2024 sia di fatto troppo presto per una PS5 Pro e le opinioni sono state più discordanti del previsto.

Un sondaggio ha infatti domandato: «Pensi che ci sarà una PS5 Pro?», con il risultato che è stato quasi del tutto equo. Il 57% ha risposto sì e il 43% no (sono stati espressi oltre 1400 voti).

Tuttavia, la maggior parte dei fan non è convinta che PS5 Pro possa essere lanciata già l’anno prossimo: il 20% ritiene che il lancio avverrà nel 2024, il 37% ha scelto il 2025 mentre un altro 10% ha optato per il 2026. Infine, solo il 2% si è spinto ancora più in là, con il 2027 ed oltre.

Ovviamente, tutto ciò non conferma le indiscrezioni su una PS5 senza lettore ottico, anche se i precedenti report suggerivano un design praticamente identico a quello attualmente esistente.

Nel frattempo, se volete aggiungere nuovi titoli al vostro catalogo in vista di una nuova ipotetica console, vi segnaliamo che proprio a partire da oggi sono già disponibili gli sconti di primavera di PlayStation Store con tanti titoli imperdibili.

Infine, da oggi un nuovo update è disponibile per console PS5: scopriamo peso e modifiche di questo nuovo aggiornamento di sistema.