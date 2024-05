Nintendo si sbottona (finalmente) sulla data di uscita di Switch 2

Il ciclo vitale di Nintendo Switch sta finendo e si comincia a pensare (già da un po') a Switch 2, o in qualsiasi modo si chiamerà la prossima generazione di console della Casa di Kyoto, con la questione sulla data di uscita che è ancora in sospeso ovviamente.

Nintendo Switch 2 potrebbe arrivare con molta calma, perché le vendite di Nintendo non accennano a calare neanche dopo tanti anni dall'uscita della console ibrida.

Ed è proprio dalle ultime proiezioni finanziare diffuse da Nintendo che emerge la prima informazione utile sulla data di uscita di Nintendo Switch 2, che è stata suggerita dal presidente Furukawa.

Come riporta IGN US, infatti, Nintendo ha dichiarato che Switch 2 non uscirà prima di aprile 2025.

L'informazione arriva dalla sessione di domande e risposte con gli investitori di cui sopra, in cui il presidente Shuntaro Furukawa ha confermato che le previsioni diffuse non includono le vendite della nuova console.

Visto che il prossimo anno finanziario termina il 31 marzo 2025, almeno fino a quella data l'azienda nipponica non metterà in vendita Nintendo Switch 2. Quindi la release ufficiale della console arriverà da quella data in poi.

In ogni caso vedremo la console molto prima, perché l'azienda ha già annunciato che mostrerà la console prima della fine dell'anno fiscale, e tutte le altre informazioni verranno diffuse "a fasi" nei prossimi tempi.

Nella stessa riunione, Nintendo ha anche lasciato intendere un'altra informazione criptica su Nintendo Switch 2, precisamente sulle sue funzionalità e fattezze che, a quanto pare, non andranno molto oltre l'offerta attuale della console presente sul mercato.

Nel frattempo, Furukawa ha confermato che Switch 2 continuerà a utilizzare il sistema di account Nintendo già esistente per Switch e i giochi mobile di Nintendo. Così potrete continuare a comprare i giochi (li trovate su Amazon) in tranquillità.