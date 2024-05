eFootball 2024, disponibile l'update 3.5.1: ecco cosa cambia

Konami ha rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento per eFootball 2024: il free-to-play calcistico può essere già aggiornato da questo momento alle versioni 3.5.1.

Come facilmente intuibile dal numero della versione, anticipiamo fin da subito che non sono state implementate grandi novità, ma si tratta prevalentemente di una patch di routine, al fine di sbloccare alcune novità già anticipate con le ultime campagne promozionali.

Come segnalato da GamingonPhone, una delle novità più importanti riguarda esclusivamente le versioni mobile di eFootball 2024: adesso potrete infatti modificare il display load, per diminuire il carico di lavoro grafico dei vostri dispositivi.

Dopo l'ultima patch, potrete scegliere se mantenere le impostazioni elevate oppure se scegliere quelle più basse: con la seconda nuova opzione verranno mostrate solamente due file di giocatori riserva, rendendo l'esperienza più fluida per alcuni dispositivi.

Passando invece alle novità disponibili su tutte le versioni, segnaliamo l'arrivo di nuovi giocatori nel database interno di gioco: non sappiamo tutti i dettagli né le effettive date di lancio, ma sembra che eFootball 2024 si stia preparando a una rerun di giocatori epici dell'Arsenal e all'arrivo di alcune leggende come Kakà, Liliam Thuram e David Villa.

Come era stato già anticipato nella campagna promozionale per i 750 milioni di download, la patch 3.5.1 ha anche ridotto temporaneamente il prezzo dei Match Pass, che adesso costeranno la metà delle vostre eFootball Coin (le trovate anche su Amazon).

Fino al 6 giugno 2024, un Value Match Pass adesso vi costerà solo 250 eFootball Coin, mentre un Premium Match Pass costerà 500 eFootball Coin: quando terminerà la campagna, il prezzo di entrambi i Match Pass tornerà a essere rispettivamente di 500 e 1000 Coin.

Se siete interessati, segnaliamo che il Value Match Pass vi permetterà di sbloccare W. Saliba, mentre nel Premium Match Pass è incluso M. Diaby: giocatori che in entrambi i casi possiedono ottime statistiche per la vostra squadra.

Nelle scorse giornate eFootball 2024 ha anche deciso di festeggiare lo scudetto dell'Inter con un'iniziativa molto interessante, regalando ben 3 giocatori della squadra Campione d'Italia. Sfortunatamente, la promozione non è più disponibile.