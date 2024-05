PlayStation rimuove anche Ghost of Tsushima da Steam

Il prossimo weekend sarà un altro di quelli focosi per PlayStation perché, come per Helldivers 2, ora anche Ghost of Tsushima Director's Cut è stato rimosso da Steam in quei Paesi in cui non è disponibile il servizio PlayStation Network.

Lo sparattutto di Arrowhead (che trovate su Amazon) è stato al centro di travolgenti polemiche proprio per la famigerata questione dell'account PlayStation Network, obbligatorio per giocare Helldivers 2 da ora.

Per riassumere quella che è stata una storia davvero surreale, ma almeno d'intrattenimento, in oltre 100 paesi non è possibile registrare legalmente un account PlayStation Network: ciò aveva spinto anche Steam a rimuovere dalla vendita il gioco in tutti quei territori, procedendo anche a rimborsare chiunque ne facesse richiesta.

Mentre ancora oggi Helldivers 2 non è stato rimesso in commercio, e non è ben chiaro quando verrà ripristinato, la stessa storia si sta ripetendo con Ghost of Tsushima Director's Cut in queste ore.

Come riporta SteamDB, infatti, il titolo è stato rimosso da Steam in attesa dell'uscita del 16 maggio prossimo, sempre dagli stessi Paesi in cui non è possibile registrare un account PlayStation Network.

È surreale perché, nella lista che vedete qui sotto, tra i Paesi in cui è stato rimosso il titolo c'è anche il Giappone che sarebbe un mercato a dir poco affine a un gioco come Ghost of Tsushima.

Sebbene non sia necessario un account PSN per giocare le modalità single player di Ghost of Tsushima, per quelle multiplayer è sempre d'obbligo e quindi PlayStation si ritrova nella stessa, complicata situazione di Helldivers 2.

Il lancio di Ghost of Tsushima Director's Cut sarà necessariamente castrato da questa mossa, che porterà senz'altro altre polemiche nei prossimi giorni.

E pensare che, su PC, PlayStation avrebbe avuto anche una "prima volta" rispetto alle sue produzioni che sono sbarcate sulla piattaforma negli ultimi anni.