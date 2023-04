Xbox Series X, sono in arrivo nuove schede di memoria più economiche

Sembra siano finalmente in arrivo nuove opzioni ufficiali per espandere la memoria di Xbox Series X e Series S: a differenza di quanto accade infatti con PS5, le console di casa Microsoft utilizzano delle speciali schede di espansione, inizialmente prodotte soltanto da Seagate.

Queste opzioni potevano però rivelarsi particolarmente costose, pur essendo proposte con diversi tagli di memoria (li trovate su Amazon), ma nei prossimi giorni le cose potrebbero cambiare: un noto retailer ha infatti svelato l’arrivo di nuove schede di espansione con marche diverse, lasciando intendere che l’esclusività di Seagate sarebbe vicina alla conclusione.

VGC riporta che sul sito ufficiale del retailer Best Buy è trapelata un’inserzione molto particolare: la “WD_BLACK C50 Expansion Card for Xbox“, una scheda d’espansione targata Western Digital che espanderebbe la memoria di 1TB, almeno per il taglio indicato.

L’aspetto più interessante è però il prezzo segnalato nell’inserzione, di circa 40 dollari in meno rispetto alla controparte originale venduta sul Microsoft Store: parliamo infatti di 179.99$ contro circa 220.00$.

L’annuncio sembrerebbero però essere arrivato prima del previsto: nel momento in cui scriviamo infatti questo articolo, l’inserzione ufficiale è stata rimossa dal sito di Best Buy, che prima includeva anche immagini e descrizione del prodotto.

Pur offrendo già la possibilità di collegare memorie d’archiviazione esterna, le schede d’espansione rappresentano a oggi l’unico metodo ufficiale per poter installare e avviare i giochi ottimizzati per Xbox Series X e Series S con una memoria aggiuntiva, rivelandosi dunque un prodotto indispensabile per i giocatori più esigenti.

Avere a disposizione opzioni più economiche servirà dunque a garantire una maggiore libertà di scelta e sarà, in ogni caso, un’opzione gradita per tutti quei fan che vorranno provare a risparmiare qualcosa sul portafogli: vi terremo prontamente aggiornati qualora arrivasse un annuncio ufficiale da Microsoft, Western Digital o da eventuali ulteriori terze parti.

La casa di Redmond aveva già commentato in passato le critiche sul prezzo di queste schede, sottolineando che il loro design compatto permette non solo di utilizzarle facilmente su qualunque Xbox, ma che i prodotti in sé sono disegnati per sfruttare al meglio la tecnologia della console.

In ogni caso, qualche fan più ingegnoso era riuscito a scoprire un trucco per rendere comunque gli SSD esterni compatibili con le console next-gen, ma servirà naturalmente un po’ di pratica e avere gli strumenti giusti.