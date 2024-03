Approvato il sindacato del settore videoludico

Circa 600 lavoratori del dipartimento di garanzia della qualità di Activision Publishing hanno formato il più grande sindacato del settore videoludico negli Stati Uniti.

Con l'aiuto dei Communications Workers of America, i dipendenti hanno votato e certificato i risultati venerdì, formando il sindacato Activision Quality Assurance United - CWA (via VentureBeat).

Gli addetti al controllo qualità verificano la presenza di bug nei giochi e sono spesso il livello di ingresso per gli sviluppatori di videogiochi.

In precedenza, il CWA aveva raggiunto un accordo di neutralità lavorativa nel 2022 con Microsoft, che ora possiede l'azienda con l'acquisizione di Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari.

Tom Shelley, specialista di requisiti tecnici e uno degli organizzatori di Activision Quality Assurance United, ha dichiarato a The Verge che l'accordo di neutralità del lavoro e l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, avvenuta lo scorso anno, hanno reso più facile raggiungere il loro obiettivo di sindacalizzazione.

Microsoft ha riconosciuto il tutto e in precedenza ha avallato un sindacato di 300 lavoratori QA presso ZeniMax Online. Anche Activision Blizzard ha sindacati presso la Blizzard di Albany e la Raven Software del Wisconsin.

Tutto questo avviene in un momento in cui l'industria dei videogiochi registra licenziamenti record: 8.000 quest'anno (inclusi quelli PlayStation) e 10.500 nel 2023.

I lavoratori sono distribuiti tra California, Texas e Minnesota. Complessivamente, il CWA rappresenta più di 1.000 lavoratori Microsoft (i lavoratori di Activision si stanno organizzando dal 2021).

Staremo a vedere quindi cosa accadrà non appena questo sindacato prenderà il via in forma ufficiale.

Ricordiamo che lo scorso gennaio anche Microsoft ha preso la dolorosa decisione di ridurre le dimensioni della forza lavoro nel settore dei videogiochi di circa 1.900 dipendenti.

