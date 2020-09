Xbox Series X | S, una replica di carta vi fa capire quanto spazio occupano

Uno dei temi caldi nell’avvicinamento alla next-gen è stato il design delle nuove console, e in particolare quanto spazio occuperanno una volta che le avremo a casa.

In particolare, è Xbox Series X ad aver destato in origine delle preoccupazioni, dal momento che è stata pensata per essere disposta in verticale – pur potendo stare tranquillamente anche stesa su un fianco.

Microsoft ha pensato bene di realizzare degli schemi perché i giocatori potessero costruire le loro repliche di carta di Xbox Series X e Xbox Series S.

Con Xbox Series S, la console più piccola mai prodotta dal gigante americano, siamo abbastanza sicuri non ci saranno problemi di piazzamento, ma perché non assicurarsene direttamente?

Excited for your new Xbox Series S or X this November 10? We all are, which is why we created a recyclable replica to build.

Sure, it may not run games, but it's going to look pretty cool: https://t.co/tEzSy1gDEY pic.twitter.com/OHh4slItms

— Xbox (@Xbox) September 18, 2020