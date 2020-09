Xbox Series X ha pochi giochi al lancio? Ecco com’erano andate Xbox, Xbox 360 e Xbox One

Una delle accuse mosse a Xbox Series X|S è che la sua lineup di lancio non presenta nuovi giochi in esclusiva.

Il portale Kotaku si è preso la briga di controllare come fosse andata con le precedenti console di Microsoft, Xbox, Xbox 360 e Xbox One, per verificare la bontà dello sforzo del produttore americano all’alba di una nuova generazione.

Le lineup prese in considerazione per il confronto sono quelle relative al territorio americano, con differenze minime per gli altri continenti, ed includono esclusivamente i nuovi titoli che sono usciti o usciranno insieme alle console di riferimento – non prima.

Xbox

4×4 EVO 2

Air Force Delta Storm

Arctic Thunder

Cel Damage

Dark Summit

Dead or Alive 3

Fuzion Frenzy

Halo: Combat Evolved

Mad Dash Racing

Madden NFL 2002

NASCAR Heat 2002

NASCAR Thunder 2002

NHL Hitz 20-02

Oddworld: Munch’s Oddysee

Project Gotham Racing

Shrek

Test Drive Off-Road Wide Open

Tony Hawk’s Pro Skater 2X

TransWorld Surf

Xbox 360

Fisici

Amped 3

Call of Duty 2

Condemned: Criminal Origins

FIFA ‘06: Road to FIFA World Cup

GUN

Kameo: Elements of Power

Madden NFL 06

NBA 2K6

NBA Live 06

Need for Speed: Most Wanted

NHL 2K6

Perfect Dark Zero

Peter Jackson’s King Kong

Project Gotham Racing 3

Quake 4

Ridge Racer 6

Tiger Woods PGA Tour 2006

Tony Hawk’s American Wasteland

Xbox Live Arcade

Bankshot Billiards 2

Bejeweled 2

Gauntlet

Geometry Wars: Retro Evolved

Hexic HD (preinstallato)

Joust

Mutant Storm Reloaded

Outpost Kaloki X

Smash TV

Zuma

Xbox One

Angry Birds Star Wars

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Battlefield 4

Call of Duty: Ghosts

Crimson Dragon

Dead Rising 3

FIFA 14

Fighter Within

Forza Motorsport 5

Just Dance 2014

Killer Instinct

LEGO Marvel Super Heroes

Lococycle

Madden NFL 25

NBA 2K14

NBA Live 14

Need for Speed: Rivals

PowerStar Golf

Ryse: Son of Rome

Skylanders Swap Force

Zoo Tycoon

Zumba Fitness World Party

Xbox Series X|S*

Assassin’s Creed Valhalla

Destiny 2: Beyond Light

Devil May Cry 5: Special Edition

Gears Tactics

Tetris Effect: Connected

The Ascent

Yakuza: Like a Dragon

Observer: System Redux

Nel caso di Xbox Series X|S è bene precisare che altri due titoli next-gen, The Medium e Scorn, potrebbero aggiungersi alla lineup di lancio o al più tardi saranno disponibili prima della fine del 2020.

Nel complesso, questi i numeri delle singole console:

Xbox: 19 giochi totali; 11 esclusive; 3 giochi cross-gen

19 giochi totali; 11 esclusive; 3 giochi cross-gen Xbox 360: 28 giochi totali; 9 esclusive; 9 giochi cross-gen

28 giochi totali; 9 esclusive; 9 giochi cross-gen Xbox One: 22 giochi totali; 8 esclusive; 14 giochi cross-gen

22 giochi totali; 8 esclusive; 14 giochi cross-gen Xbox Series X|S: 8 giochi totali; 1 esclusiva (lanciata anche su PC); 7 giochi cross-gen

Quel che è certo è che è cambiata radicalmente la percezione delle esclusive di generazione in generazione, in casa Microsoft, visto che ora comprendono anche il PC, mentre non era così nei precedenti lanci.

Inoltre, con il rinvio di Halo Infinite, non saranno messi in commercio insieme a Xbox Series X|S nuove esclusive, con l’eccezione di Gears Tactics che però è già disponibile su PC.

L’obiettivo è puntare tutto su Xbox Game Pass per mettere a disposizione degli abbonati la bellezza di quattro generazioni di contenuti su una singola macchina e con un abbonamento unico.

PS5 sta percorrendo com’è noto una strada diametralmente opposta, che porterà sul mercato fin da subito delle esclusive, nonostante l’inaspettata svolta cross-gen di questa settimana.

*Rispetto alla lista di Kotaku, abbiamo tolto Scorn, che non ha ancora una data d’uscita, e integrato Observer: System Redux, che è stato annunciato oggi per il lancio di Xbox Series X|S e PS5