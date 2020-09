Xbox Series X, non fate corse: Microsoft svela orario preciso di apertura dei pre-order

Una cosa che non dobbiamo assolutamente fare, in tempi di COVID-19, è andare ancora, ancora e ancora dal nostro rivenditore di fiducia, per chiedere se siano aperte o no le prenotazioni della nostra console next-gen preferita. Per evitare questo fenomeno, e anche fare in modo che le persone non debbano stare in agguato sui portali online con la logica della botta di fortuna per trovare i pre-order prima che si esauriscano, Microsoft ha comunicato ufficialmente quelli che saranno gli orari da cui potremo comprare le nostre Xbox Series X e Xbox Series S, il prossimo 22 settembre.

Con una nota sul suo sito ufficiale, la casa di Redmond ha spiegato che i consumatori italiani potranno prenotare la loro console dalle ore 9.00 del mattino in punto del 22 settembre. Vengono anche precisati gli store (con anche riferimenti ad alcuni che non operano in Italia) a cui rivolgersi:

In Europa, Medio Oriente e Africa, potrete prenotare online a partire dalle ore 9.00 AM CEST presso Microsoft Store, Amazon, MediaMarkt, GameStop, FNAC, Elkjøp/Elgiganten e altri rivenditori selezionati.

Xbox Series X e Xbox Series S saranno in pre-order dal 22 settembre

Se ci state leggendo dall’estero, vi riassumiamo di seguito tutti gli orari per i pre-ordini annunciati da Microsoft:

Italia ed Europa: 9.00 del 22 settembre

Stati Uniti: 8 AM PT del 22 settembre

Canada: 8 AM PT del 22 settembre

Regno Unito: 8 AM BST del 22 settembre

Australia: 8 AM AEST del 22 settembre

Nuova Zelanda: 8 AM NZST del 22 settembre

Purtroppo, confermato che gli utenti italiani non potranno comprare la console in Xbox All Access, ossia il programma con quota mensile che non richiede il pagamento del costo di listino della piattaforma al momento del lancio, ma che permette via via di spendere $24,99 mensili per accedere (in 24 mesi) sia alla console che al servizio Xbox Game Pass Ultimate.

Vi ricordiamo che Xbox Series X avrà un costo di listino di 499,99€ per l’Italia. La console sarà la più potente della next-gen e sarà retrocompatibile con tutte le precedenti generazioni. Fin dal day-one supporterà Xbox Game Pass, il catalogo di giochi on demand che si è recentemente arricchito della proposta di xCloud.

Xbox Series S, disponibile anche lei dal 10 novembre, avrà un costo di listino di 299,99€ per l’Italia. Priva del lettore ottico Blu-Ray e con specifiche più economiche rispetto alla sorella maggiore, vanterà però la stessa CPU e un SSD che renderà next-gen la vostra esperienza di gioco, con caricamenti minimi e passaggio rapido da un titolo all’altro grazie a Quick Resume.