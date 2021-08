Un big horror lascerà Xbox Game Pass a fine agosto

Xbox Game Pass ci ha abituato ad ingressi trionfali ma anche ad addii dolorosi, e il mese di agosto non costituirà un’eccezione al riguardo.

Il servizio in abbonamento di Microsoft copre ben 3+ piattaforme, ovvero console (dell’attuale e della scorsa generazione), cloud e PC.

Oggi ha presentato la nuova lineup di agosto, che comprende ben 9 new entry spalmate su tutte queste piattaforme.

In tema di piattaforme, però, il servizio ha una grossa flessibilità, come testimoniato dall’arrivo chiaramente non ufficiale su una “storica”.

Ma, se guardiamo agli addii ufficializzati quest’oggi, ne abbiamo appresi di alcuni piuttosto duri da mandare giù per gli abbonati a Xbox Game Pass.

In particolare, a spiccare è Blair Witch, l’horror realizzato da Bloober Team appena prima dell’esclusiva next-gen The Medium.

Al pari di The Medium, Blair Witch è stato un’esclusiva a tempo per le piattaforme Xbox e PC, prima di arrivare anche su PlayStation, tra le altre.

Com’è noto, Xbox Game Pass comprende fin dal day one tutte le esclusive Microsoft, ma vi rimangono per sempre soltanto quelle prodotte dalla stessa casa americana, per cui quest’uscita non è troppo sorprendente.

Proprio come tutti quelli che abbandoneranno, i titoli potranno essere acquistati con il 20% di sconto fintanto che rimarranno nella sottoscrizione.

Un buon modo per continuare a spaventarsi pure quando Blair Witch dovrà lasciare la libreria di Microsoft.

Non si tratta del solo gioco a salutare, però: al 31 agosto usciranno dal catalogo del servizio anche NBA 2K21 (cloud e console), Double Kick Heroes e Stranger Things 3 The Game.

NBA 2K21 è stato al centro di una polemica al suo ingresso nel catalogo, relativa nello specifico all’assenza di una versione next-gen disponibile per gli abbonati.

Un caso simile è capitato a più riprese su PlayStation Plus, e anche in quelle circostanze le reazioni non erano state ovviamente positive.

Se volete consolarvi con gli sconti, potete recuperare quelli appena avviati su Xbox, che riguardano anche un popolare RPG.