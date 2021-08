Ora persino Microsoft prende in giro il nome di Xbox Series X

Il nome di Xbox Series X ha suscitato l’ilarità e la confusione tra tanti giocatori quando è stato annunciato.

Adesso, con Series S l’unica reperibile in casa Microsoft quando si parla di next-gen, persino il gigante americano ha cominciato a prenderlo in giro.

La denominazione della piattaforma è stata messa in dubbio da diversi esponenti del settore, tra cui il sempre senza peli sulla lingua Josef Fares.

Una confusione che ha riguardato anche rami del retail, che stanno ancora cercando di capire le differenze con Xbox One X.

Microsoft went all in on the Xbox Series X box Xbox name meme https://t.co/TBY6LWiYp7 pic.twitter.com/wrRUcUgVrR — Tom Warren (@tomwarren) August 12, 2021

Ora, attraverso la sua pagina su Instagram, Microsoft ha cominciato essa stessa a divertirsi con il meme di Xbox Series X|S.

Come scovato da Tom Warren di The Verge, il platform owner di Redmond ha condiviso un breve video in cui prende in giro il nome della console.

Nella clip possiamo vedere giochi di parole che riguardano la X, le scatole (“box”, in Inglese) e la console next-gen, sia al singolare che – peggio ancora, in lingua – al plurale.

«Andremo avanti fino a quando qualcuno non ci dirà di fermarci», si legge nella condivisione su Instagram, un altro messaggio ironico.

Il video sembra essere stato molto apprezzato dalla community, con ben 126.252 mi piace nel momento in cui scriviamo.

Del resto, la strategia light-hearted intrapresa per la sua comunicazione sta premiando Xbox, come nel caso di Xbox Game Pass, la cui presenza sui social è molto spassosa.

A proposito di Xbox Game Pass e simpatia, un gioco fuori di testa è stato appena integrato a sorpresa nella sua libreria.

Altri nuovi ingressi sono attesi in occasione della Gamescom, dove Microsoft terrà un evento per svelare le sue ultime novità.

Se consideriamo che una notizia come Hellblade aggiornato per Xbox Series X è stata tenuta fuori dalla presentazione, possiamo ben sperare.