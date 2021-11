Xbox Series X non fa per voi? Ecco le scarpe Xbox 360 per i fan nostalgici

Xbox Series X può sicuramente essere considerata un successo a livello di vendite, dato che è ormai difficile riuscire a recuperare la console next-gen di Microsoft, ma il grande impatto che ha avuto sul mercato videoludico la Xbox 360 è sicuramente innegabile.

Xbox Series X e Series S non sarebbero infatti arrivate a questi livelli se prima Xbox 360 non fosse riuscita a conquistare una fanbase sempre crescente di giocatori, che ha dato tanto filo da torcere perfino a PlayStation 3: grazie a una collaborazione con Adidas adesso è possibile acquistare le scarpe ufficiali dedicate alla storica console.

Questa curiosa partnership aveva comportato anche alla creazione di scarpe dedicate alla prima Xbox: adesso è dunque arrivato il turno di 360, e chissà che in futuro non possano arrivare anche quelle a tema One.

Proprio pochi giorni fa era stata inoltre svelata un’altra curiosa collaborazione, che portò alla creazione del sapone ufficiale di Halo.

Per festeggiare il ventesimo anniversario del marchio, Xbox e Adidas hanno annunciato un’importante collaborazione, che ha portato alla realizzazione delle scarpe dedicate alla storica 360, dopo aver in precedenza realizzato quelle dedicate alla prima piattaforma videoludica (via GamesRadar+).

Le scarpe sono state presentate in un video ufficiale pubblicato da Xbox, che ha mostrato da vicino i piccoli dettagli che richiamano proprio le caratteristiche della console a livello di design, come il lettore ottico e le prese d’aria:

Gli stessi colori non possono ovviamente che richiamare quelli utilizzati per la storica console, presentando la giusta combinazione di bianco, grigio e verde, rendendole a tutti gli effetti delle scarpe per i più grandi fan della console.

La vendita delle scarpe Adidas partirà fra poche ore sul sito ufficiale al prezzo di 160$, ma saranno disponibili in quantità estremamente limitate, rendendo necessario attendere il proprio turno in una sala d’attesa virtuale.

Inoltre, al momento pare che la vendita sia stata riservata esclusivamente per il territorio americano: significa che i giocatori italiani non saranno in grado di poterle acquistare.

Naturalmente, resta comunque in piedi la possibilità che Xbox e Adidas decidano di espandere la promozione ad altri territori: i fan che abitano fuori dai confini americani naturalmente possono solo sperare che sia questo il caso.

Xbox ci ha da sempre abituato alla creazione dei prodotti più strani per l’uso quotidiano, come dimostrato in precedenza dal deodorante ufficiale della console.

Sicuramente più conosciuto è invece il mini frigo di Xbox Series X, creato dopo i popolari meme che prendevano in giro la forma della console, diventato oggi l’oggetto del desiderio di tantissimi videogiocatori.

Il suo successo è stato tale da essere diventato sold-out nel giro di poche ore, causando inevitabilmente la frustrazione degli appassionati.