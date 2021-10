Da sfottò a oggetto del desiderio: videogiocatori innamorati del frigo di Xbox Series X

Microsoft in questi giorni ha celebrato una ricorrenza importante, ovvero i 20 anni di Xbox, vent’anni dall’ingresso della storica azienda nel mondo dei videogiochi. Quale modo per festeggiare al meglio se non il lancio di un controller nuovo di zecca in occasione di un così importante anniversario?

Se qualche giorno fa Microsoft ci ha stupito con questo controller nostalgico per tutti gli appassionati, adesso torna alla ribalta con un altro pezzo unico a dir poco bizzarro ma sicuramente non privo di attrattiva: un mini frigo a forma di Xbox Series X. Si tratta proprio di una replica esatta della console!

Sul sito ufficiale si legge infatti che a seguito di un meme virale su Twitter che suggeriva la riproduzione di un frigo a forma di Xbox, gli utenti hanno ricevuto la possibilità di votare in favore della realizzazione di quest’ultimo e, neanche a dirlo, adesso è realtà.

Su twitter è anche comparso un video di Aaron Greenberg, del marketing Xbox, intento a mostrare una sorta di effetto “matrioska” tramite il quale è possibile inserire dentro il suddetto mini frigo una vera e propria Xbox Series X!

Il mini frigo è stato creato in partnership con Ukonic! e, si legge, «da al “Xbox and Chill” un significato tutto nuovo». Il peculiare oggetto sembra essere inoltre caratterizzato da led e da una superficie con degli elementi distintivi che lo fanno somigliare in tutto e per tutto alla console di Microsoft. Il mini frigo potrà contenere fino a «10 lattine della vostra bibita preferita e presenta inoltre due ripiani interni su cui essere sicuri di poter mettere anche gli snack».

L’Xbox “mini frigo” si potrà ordinare a partire dal 19 ottobre e sarà distribuito globalmente a dicembre 2021, dunque ancora c’è qualche mese da aspettare. Il frigo sarà inoltre disponibile in Italia al prezzo di €99.00.

Di sicuro l’azienda non manca di originalità ed è curioso come abbia preso quello che doveva essere quasi un insulto, da parte di chi riteneva il design di Series X troppo simile a un frigorifero, per farne invece un prodotto che ora i fan desiderano.

Nel frattempo perché non dare un’occhiata alla console che verrà riprodotta in versione elettrodomestico? Vi invitiamo a scoprire le sue caratteristiche nella nostra dettagliata recensione.