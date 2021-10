Halo Infinite, adesso esiste il sapone ufficiale per i veri Spartan

Dopo aver combattuto a lungo indossando l’iconica armatura indossata da Master Chief e dagli altri guerrieri spartan di Halo Infinite e non solo, è chiaro che i protagonisti dovranno badare alla propria igiene personale.

Evidentemente, deve essere stato questo il pensiero dietro la progettazione di Spartan Scrub, il nuovo sapone ufficiale realizzato da Dr. Squatch in collaborazione con Xbox per celebrare Halo Infinite e il ventesimo anniversario della saga.

L’ultimo capitolo della saga ha finalmente mostrato la propria campagna, che si preannuncia essere spettacolare e molto interessante per gli appassionati del franchise.

L’occasione è stata anche quella giusta per mostrare anche i cambiamenti apportati a Craig il Brute, diventato un famosissimo meme durante le prime presentazioni, ma che adesso presenta una barba ben curata.

Come riportato da GameSpot, questo sapone è già disponibile per l’acquisto per tutti gli utenti con un’iscrizione a Dr. Squatch, mentre per tutti gli altri guerrieri sarà possibile fare loro questo prodotto alla modica cifra di 8 dollari.

La descrizione del prodotto sottolineando che sono stati utilizzati tanti ingredienti ispirati direttamente da Halo Infinite, anche se naturalmente si tratta solamente di una trovata goliardica.

La compagnia ci ha infatti tenuto a sottolineare che si tratta di un prodotto completamente ecosostenibile, realizzato con oli naturali ed altri ingredienti di provenienza sostenibile.

Il colore del sapone, e della relativa confezione, è ispirato al visore dell’armatura Mjolnir indossata da Master Chief: Spartan Scrub promette di fare in modo che vi sentiate «pieni di energia, concentrati e pronti ad accogliere ogni sfida nel gaming e nella vita».

Purtroppo, nonostante la compagnia effettui spedizioni in diversi territori europei, al momento l’Italia non è tra questi: significa dunque che i giocatori italiani non dovrebbero essere in grado di ordinare questo particolare sapone in edizione limitata.

I guerrieri Spartan del nostro territorio dovranno dunque «accontentarsi» dei normali prodotti destinati all’igiene personale, sempre ammesso che Xbox non decida di rendere disponibile in qualche modo il nuovo sapone limitato anche in Italia.

Che ci crediate oppure no, non è la prima volta che Xbox decide di realizzare prodotti per il bagno in edizione limitata: già qualche anno fa aveva destato parecchia curiosità la realizzazione di un deodorante «next-gen».

A proposito di edizioni limitate, ricordiamo che Microsoft ha deciso di realizzare anche un’edizione limitata di Xbox Series X dedicata ad Halo Infinite, arrivata a prezzi folli poche ore dopo l’annuncio ufficiale.

Tornando a parlare del gioco vero e proprio, in un speciale abbiamo avuto modo di elogiare Halo Infinite per aver scelto di non imitare Fortnite, decidendo di seguire la propria strada per coinvolgere i giocatori.