Xbox Series X inferiore a PS5 nei multi, Microsoft riconosce il problema

Microsoft ha riconosciuto, dopo le prime analisi tecniche che danno PS5 superiore a Xbox Series X su alcuni titoli multipiattaforma come Assassin’s Creed Valhalla e Dirt 5 – ma anche Devil May Cry 5 Special Edition e Call of Duty Black Ops: Cold War nelle modalità a 12ofps (non in quelle 4K e ray tracing, però), come riporta The Verge -, che esiste un problema tecnico che sarà risolto con la collaborazione degli sviluppatori, si spera molto presto.

Come spiegato da Tom Warren in uno speciale sull’argomento, la difficoltà principale è legata al kit di sviluppo, Game Developers Kit (GDK) come viene definito, fornito in ritardo alle principali software house esterne, verso la fine di giugno, quando invece Sony aveva già consegnato i propri kit, e con una documentazione molto più chiara, per quanto riguarda PS5.

La situazione viene riconosciuta come migliore rispetto ai primi tempi di Xbox One ma ciò non toglie che gli sviluppatori stiano ancora trovando sfide molto complesse davanti a sé quando devono lavorare su titoli per Xbox Series X|S.

Lo switch al nuovo kit di sviluppo avrebbe causato problemi persino nelle componenti basi come il cambio di profilo oppure il collegamento di un controller, il che, unito all’arrivo in ritardo rispetto a PlayStation 5, avrebbe tolto tempo e risorse sullo sfruttamento delle capacità di Xbox Series X, “la console più potente al mondo” con i suoi 12 teraflops (contro i 10 circa di PS5). Ciò sarebbe alla base di bug, differenze e gap nelle performance, per quanto non particolarmente marcati, comunque esistenti.

Microsoft ha ammesso le difficoltà in questione, spiegando che «siamo a conoscenza di problemi di performance in una manciata di titoli ottimizzati su Xbox Series X|S e stiamo attivamente lavorando con i nostri partner per identificare e risolvere i problemi per assicurarci un’esperienza ottimale».

«Stiamo entrando in una nuova generazione di console e i nostri partner stanno solo grattando la superficie di quello che le console next-gen possono fare, e soluzioni per bug minori sono previsti mentre imparano come sfruttare appieno la nostra nuova piattaforma», spiegano da Redmond.

«Desideriamo continuare a lavorare con gli sviluppatori per esplorare ulteriormente le capacità di Xbox Series X|S in futuro».

Voci di difficoltà in merito alla piattaforma next-gen Xbox si erano levate a proposito dell’introduzione di una seconda macchina meno performante, Xbox Series S, ma mai su Xbox Series X, e questo debutto in salita è quantomeno inaspettato.