Assassin’s Creed Valhalla migliore su PS5 rispetto a Xbox Series X: l’analisi

Assassin’s Creed Valhalla è l’ultimo capitolo della saga disponibile da alcuni giorni su console e PC, portando la saga targata Ubisoft nelle terre del Nord.

Nella nostra video recensione vi abbiamo spiegato i pro e i contro di questo nuovo episodio, il quale immerge il giocatore nel bel mezzo dell’affascinante contesto norreno che faranno da sfondo alle gesta di Eivor, un guerriero vichingo che deciderà di partire alla volta dell’Inghilterra assieme al suo popolo.

Un'immagine di Valhalla.

Ora, l’attesa nuova analisi di Digital Foundry mette in mostra le differenze tra la versione next-gen di Assassin’s Creed Valhalla, vale a dire le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X.

Stando al video che trovate poco sotto, entrambe le edizioni soffrono di alcuni problemi, sebbene a “vincere” risulta essere la versione per la console Sony.

Entrambe le versioni offrono una risoluzione dinamica (su Series S oscilla tra 1188p e 1656p), con un frame rate massimo di 30 fps. Su XSX e PS5 la risoluzione arriva tra 1440p e 1728p, mentre a livello di fotogrammi PS5 e Xbox Series X sfiorano i 60 fps, nonostante la versione per la console Microsoft soffra di tearing abbastanza vistoso.

In situazioni di elevato stress, i ragazzi di DF hanno testimoniato che l’edizione PS5 è migliore del 15% rispetto alla controparte, tanto che la versione Xbox sembra essere incappata in un numero di bug sensibilmente maggiore durante la prova.

Assassin’s Creed Valhalla è uscito per PS4 e Xbox One il 10 novembre 2020. Il gioco arriverà in ogni caso anche su PS5 il 12 novembre 2020 negli Stati Uniti e il 19 novembre 2020 in Europa e Regno Unito (Italia inclusa).