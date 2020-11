Dirt 5 sensibilmente peggiore su Xbox Series X, patch in arrivo

Nel corso del fine settimana è scoppiato un piccolo caso intorno a Dirt 5, il nuovo capitolo della serie racing di Codemasters.

Il gioco è apparso sensibilmente peggiore nella sua versione Xbox Series X rispetto alla controparte per PS5 e, tra una polemica dettata dalla console war e l’altra, quella che sembrava una diceria che ha fatto in fretta il giro della rete è stata in realtà confermata.

"High Frame Rate Mode" (this is the 120hz mode) – this doesn't happen in the 60hz modes as John said in the video.

Also, this issue won't appear in photo mode.

Thanks for the hard work John! Happy to report, this issue will be fixed in a coming patch. — David Springate (@davidspringate) November 22, 2020

Nonostante quanto fosse trapelato in origine, però, la qualità grafica di Dirt 5 non è peggiore nelle due modalità a 60fps che prediligono effetti e grafica, ma in quella a 120fps.

A 120fps, è naturale che ci sia un calo della qualità rispetto alle due modalità originali, ma dalle immagini spuntate in rete il calo è fin troppo aggressivo, soprattutto se consideriamo che su PlayStation 5 non si verifica.

Intervenendo sul tema, il technical director David Springate ha riconosciuto il problema e spiegato che una patch di prossima uscita lo risolverà.

«Questa è la modalità con frame rate elevato (la modalità a 120Hz) – non succede nelle modalità a 60Hz», ha rivelato Springate.

«Questo problema non appare nella photo mode [… e] sono felice di rportare che questo problema sarà risolto in una patch in arrivo».

Si tratta quindi più di un bug che di un problema legato allo sviluppo su Xbox Series X, contrariamente a quanto invece è trapelato su Assassin’s Creed Valhalla.

In quel caso, dove si parla di tearing e cali di frame rate generalizzati, appare per il momento almeno esserci un vantaggio tecnico della versione PS5.

Problemi che avevamo già sottolineato, sia per Dirt 5 che per l’open world di Ubisoft, nella nostra analisi dei giochi con upgrade next-gen per Xbox Series X.