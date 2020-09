Xbox Series X già esaurita su Amazon Italia, siti in tilt in tutto il mondo

Nell’attesa che trapeli qualche numero ufficiale (ammesso che ne trapelino), il primo impatto con i pre-order per Xbox Series X si direbbe essere stato positivo. La console next-gen di casa Microsoft, infatti, risulta esaurita al momento su Amazon Italia e, sebbene non abbia raggiunto questa soglia rapidamente come PS5, le scorte per ora risultano comunque terminate. Come abbiamo detto per la macchina Sony, ovviamente, bisognerebbe capire a quanto ammontava il numero di console messe a disposizione del retailer per i pre-ordini, ma è evidente che la risposta del pubblico ci sia stata (e chissà se la mossa Bethesda abbia avuto un ruolo o meno).

La confezione di Xbox Series X

Dall’estero, con gli Stati Uniti dove i pre-order hanno aperto da pochissime ore, arrivano ulteriori conferme: sono molti a segnalare malfunzionamenti per i rivenditori sovraccaricati in virtù delle prenotazioni, come il giornalista Jason Schreier – che in modo non proprio soft invitava Microsoft a spendere $7,5 miliardi anche per un sistema di pre-order migliore.

Maybe Microsoft should have spent $7.5 billion on a console pre-order system — Jason Schreier (@jasonschreier) September 22, 2020

Geoff Keighley ha fatto notare che Microsoft Store USA, dopo qualche singhiozzo, segnala ora la console come esaurita, ma prima ha raccontato la sua disavventura – con problemi tecnici sul Microsoft Store e su Target, mentre su Walmart la console è risultata esaurita prima ancora che Keighley potesse completare la transazione.

Anche il noto insider Shinobi, famoso per le sue anticipazioni di notizie dal mondo dei videogiochi, aveva lamentato di non riuscire a far caricare né Best Buy né lo store di Microsoft, entrambi in difficoltà appena dopo l’apertura dei pre-ordini.

Nothing is loadinnnngggg — Shinobi602 (@shinobi602) September 22, 2020

Microsoft Store won't even load for me :( — Shinobi602 (@shinobi602) September 22, 2020

Sul mercato statunitense, insomma, si direbbe che la reazione sia stata imponente, al punto da mettere in difficoltà portali che, essendo abituati alla vendita retail, sono soliti accogliere un numero considerevole di accessi simultanei. La speranza è che, anche in questo caso, non ci sia lo zampino di quei bot che hanno tentato di rivendere le RTX 3080 a prezzo maggiorato – o di quei furbetti che hanno fatto lo stesso con PS5.

Vi raccomandiamo di rimanere sulle nostre pagine per continuare a seguire da vicino tutte le novità che ci accompagneranno al debutto della console, in uscita il 10 novembre prossimo.