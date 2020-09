PS5, gli sciacalli colpiscono ancora: sul web prezzi da capogiro

In uno showcase dedicato che ha catalizzato l’attenzione dei videogiocatori di tutto il mondo, Sony ha infatti presentato al pubblico la data e il prezzo di PS5, nella sua doppia versione con e senza lettore digitale Blu-ray.

Se avete letto gli ultimi aggiornamenti sulle nostre pagine saprete altrettanto bene che oggi, 17 settembre, hanno finalmente preso il via i preorder per la PS5 su Amazon, nonostante la console next-gen sia andata esaurita pochi minuti dopo l’inserimento nel catalogo (alle 13 in punto, ora italiana).

I preordini hanno preso il via anche in altre parti del mondo, incluso il Regno Unito (GAME UK e Amazon UK hanno infatti quasi istantaneamente esaurito le console proprio questa mattina) tanto che in molti si sono accorti che su alcuni siti di aste online – come ad esempio il ben noto eBay – hanno iniziato a spuntare come funghi alcune inserzioni a tema PS5 dai prezzi “leggermente” gonfiati.

Come potete vedere dallo screen poco più in alto, i prezzi – realmente fuori di testa – hanno addirittura toccato la cifra astronomica di 1599 sterline, pari a circa 1751 euro! Altri prezzi visibili nelle aste pubblicate da questi sciacalli raggiungono le 733 e 999 sterline, ossia 802 e 1094 euro al cambio.

Ovviamente si tratta di una pratica assolutamente disonesta, atta a “spennare” i poveri acquirenti che non sono stati in grado di mettere le mani sul preordine in tempi rapidi.

Il nostro consiglio, visto che in molti potrebbero essere tentati da fare un acquisto improprio presi dalla foga del momento, è quello di avere solo un po’ di pazienza: la console, infatti, tornerà sicuramente disponibile nei consueti portali sicuri e affidabili come Amazon, al prezzo base scelto da Sony per la sua piattaforma next-gen.

PS5 arriverà in Europa il 19 novembre 2020 al prezzo di 499€ per la console con lettore ottico e 399€ per l’edizione Only Digital. Avete già letto del chiarimento di Sony circa la retrocompatibilità con PS4?

