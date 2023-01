Xbox Series X e S aumentano di prezzo, ma non in Italia

Xbox Series X e S aumenteranno di prezzo ed ora è ufficiale, la comunicazione arriva da Microsoft ma, se non altro, c’è una una buona notizia: l’aumento colpirà per ora solo il mercato giapponese.

Per il momento, come potete verificare anche su Amazon, le console di casa Microsoft sono infatti rimaste allo stesso prezzo di listino.

D’altronde Phil Spencer aveva già lasciato intendere che il prezzo delle console non sarebbe rimasto sempre lo stesso, ed ora è arrivata la conferma.

E prima l’aumento di prezzo era già arrivato in varie nazioni e, con la notizia di oggi, si allarga ulteriormente.

Come riporta Games Industry, infatti, Xbox Series X e S aumentano ufficialmente di prezzo in Giappone.

Un aumento che diventerà effettivo a partire dal 17 febbraio e che, esponenzialmente, colpisce le due console allo stesso modo.

Ecco come:

Xbox Series S: da ¥32.978 ($254) a ¥37.978 ($292)

Xbox Series X: da ¥54.978 ($423) a ¥59.978 ($461)

Un aumento dell’ordine di circa $40 che è comunque sostanziale, considerando che già parliamo di prodotti ovviamente non economici.

E che arriva dopo una frecciatina sempre di Xbox che, all’epoca dell’annuncio dell’aumento di prezzo di PS5, aveva rassicurato i giocatori riguardo il listino.

Ovviamente non sappiamo se e quando queste modifiche dei prezzi arriveranno in Occidente, e quindi anche in Italia, ma è lecito pensare che le modifiche ai listini delle console non siano finite qui in ogni caso.

Insieme all’aumento dei prezzi dei giochi, per altro, restituisce un quadro in Giappone davvero stridente. Anche i prodotti della casa di Redmond, infatti, costeranno €80 di listino, per un motivo preciso che è stato specificato successivamente da Microsoft per tentare di tappare il buco.

Curioso pensare che, ad un certo punto, Xbox Series S era arrivata a costare anche meno di Nintendo Switch. Per un bel periodo, sia durante il Black Friday sia durante le festività natalizie.