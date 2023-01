Xbox Series S aumenta ufficialmente di prezzo, ma solo in una nazione

La console next-gen più economica sul mercato non sarà più un affare così vantaggioso per alcuni fan: sembra infatti che Microsoft abbia deciso di aumentare ufficialmente il prezzo di Xbox Series S per il mercato indiano, raggiungendo una cifra particolarmente elevata.

Fortunatamente, sembra che tale decisione resterà legata solo a questo mercato e non dovrebbe coinvolgere gli utenti italiani, dove Series S continua invece a rivelarsi un affare per chi vuole entrare nella nuova generazione a prezzi convenienti (la trovate in sconto su Amazon).

Ricordiamo che recentemente Microsoft aveva scelto di aumentare definitivamente il prezzo dei nuovi giochi prodotti internamente, sottolineando di aver preferito portare i suoi giochi a 80 euro piuttosto che far crescere il costo delle sue console next-gen.

Evidentemente, tale considerazione non era valida per il mercato indiano, dove tra l’altro non è la prima volta che Microsoft si è vista costretta ad aumentare il prezzo delle console, che adesso è arrivato a 39.990₹, corrispondenti a circa 485$.

Come riportato da GameSpot, questo significa che la console next-gen di casa Microsoft adesso nel mercato indiano costerà circa 185 dollari in più rispetto al prezzo standard proposto per il mercato americano, senza tenere conto naturalmente di eventuali offerte o sconti.

Non è chiaro come mai si sia rivelata necessaria questa decisione, ma la teoria più comune è legata al calo del potere d’acquisto delle rupie indiane contro il dollaro, non aiutato da uno scarso successo delle console sul territorio.

Appare quasi scontato sottolineare come i fan non abbiano gradito con favore il cambio di prezzo, considerando da molti un’autentica «rinuncia» al mercato indiano, dove le console di casa Microsoft di ultima generazione non hanno mai riscontrato particolare successo.

Non possiamo che augurarci che la situazione possa tornare alla normalità il prima possibile, oltre a rinnovare l’augurio di non assistere ad aumenti di prezzo di Xbox Series S — o di Series X — anche sul territorio europeo nei prossimi mesi.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, vi ricordiamo che la casa di Redmond ha finalmente annunciato nelle scorse ore i giochi gratis in arrivo a gennaio, che pur non avendo riservato particolari sorprese restano particolarmente interessanti.