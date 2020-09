Xbox Series X: caricamenti velocissimi su The Outer Worlds, Red Dead Redemption 2, Warzone

Con la console ormai affidata saldamente nelle mani della stampa americana, abbiamo la possibilità di scoprire numerosi dettagli su Xbox Series X che non erano ancora stati comunicati da Microsoft.

Tra questi, abbiamo già menzionato la capienza effettiva dell’SSD equipaggiato sulla console, così come la portata dei miglioramenti sui giochi retrocompatibili.

Come se non bastasse, però, abbiamo una lista di titoli testati da diversi portali che mette in mostra i caricamenti velocissimi resi possibili dal nuovo SSD.

Loading times comparison between Series X and One X via GameSpot/CNET pic.twitter.com/uJRDYhdLJJ — Nibel (@Nibellion) September 28, 2020

L’utente Twitter Nibel ha stilato una prima lista con fonti Gamespot e CNET, mettendo a confronto Xbox Series X e Xbox One X, la console più potente attualmente in circolazione.

Red Dead Redemption 2 – 38 secondi su Xbox Series X | 2 minuti e 8 secondi su Xbox One X

– 38 secondi su Xbox Series X | 2 minuti e 8 secondi su Xbox One X Control – 10 secondi | 58 secondi

– 10 secondi | 58 secondi Final Fantasy XV – 13 secondi | 1 minuto e 11 secondi

– 13 secondi | 1 minuto e 11 secondi The Outer Worlds -11 secondi | 43 secondi

Una seconda lista riporta le rilevazioni di The Verge, leggermente differenti, anche se non sappiamo in quali condizioni siano state effettuate (se nel mezzo del gioco o all’avvio).

I miglioramenti qui sono meno netti ma soltanto nel caso di No Man’s Sky la nuova console di Microsoft sfora il minuto d’attesa.

The Verge has a longer list of loading times of games on Xbox Series X pic.twitter.com/6yy9tjSQCl — Nibel (@Nibellion) September 28, 2020

Per il momento, i test sono stati condotti soltanto su Xbox Series S, per cui non abbiamo informazioni riguardo a come se la caverà la piccola di casa Microsoft.

Tuttavia, considerando che ha performance migliori di Xbox One X e lo stesso SSD della sorella maggiore, non dovrebbero esserci differenze palpabili nei caricamenti.