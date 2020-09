Xbox Series S ha “performance migliori di Xbox One X”

Xbox Series S fornirà dei miglioramenti notevoli sui giochi coperti dal programma della retrocompatibilità, ma non solo.

Se da questo punto di vista il nodo rimasto è soltanto quello dei titoli Xbox One X Enhanced, sui prodotti “regolari” per Xbox One il raddoppio del frame rate sarà un’operazione facile e immediata, come raccontato da Microsoft.

La casa di Redmond ha lavorato per renderla sensibilmente superiore all’hardware current-gen e ha voluto fugare una volta per tutte i dubbi legati alla potenza della macchia rispetto all’attuale console più potente in circolazione, Xbox One X.

«Abbiamo reso facile per i giochi esistenti Xbox One S essere aggiornati per girare con un frame rate raddoppiato quando vengono giocati anche su Series S», ha spiegato il system architect della console next-gen low cost Andrew Gooseen.

«Quando i giochi vengono aggiornati, possono determinare se stanno girando sulla nuova console. E, in termini di performance, Xbox Series S fornisce oltre il doppio di performance effettive su CPU e GPU rispetto a Xbox One (…). E, infatti, la GPU di Series S gestisce i giochi Xbox One S con performance migliori rispetto a Xbox One X. Non è necessario un reale tuning delle performance quando lo fai, e spesso è tanto semplice che basta cambiare tre righe di codice e il gioco funziona».

Ci sono casi in cui, ammette Gooseen, dal momento che raddoppiare il frame rate potrebbe generare casi in cui una folla potrebbe vedere raddoppiata la velocità delle proprie animazioni, ma anche in quel caso Microsoft è fiduciosa che si tratti di problemi molto semplici da risolvere.

In un articolo di oggi, abbiamo sottolineato come molto probabilmente Xbox Series S stia venendo sottovalutata, per il valore che offre a fronte di una spesa di soli €299.

Una soluzione, quella della console dalle performance inferiori, che anche Sony ha valutato per abbassare i prezzi di PS5 prima di optare per la Digital Edition.