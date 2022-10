Xbox Series S, è polemica: alcuni sviluppatori non vorrebbero più lavorarci

Fin da quando venne annunciata ufficialmente, Xbox Series S venne accolta con non poco scetticismo dalla community e da molti team di sviluppo, preoccupati che una console “limitata” potesse creare potenzialmente problemi con l’arrivo della next-gen.

Microsoft ha sempre voluto fornire tutte le rassicurazioni del caso e promettendo la massima compatibilità possibile, seppur con inevitabili limiti tecnici: grazie a una semplice scalabilità di alcune impostazioni, con tecniche simili ai settaggi attualmente presenti su PC, è infatti possibile far girare gli stessi giochi di Series X anche su Series S (la trovate in sconto su Amazon).

Tuttavia, nonostante la piattaforma si sia rivelata un grande successo per i consumatori, alcuni sviluppatori hanno continuato a polemizzare sulla presenza di Xbox Series S, accusandola di essere addirittura “un male” per la next-gen.

Come riportato da VGC, ci sarebbe un nuovo colpo di scena sulla vicenda: secondo quanto affermato dal VFX artist Ian Maclure, pare che gli sviluppatori stiano cercando disperatamente di convincere Microsoft a non obbligarli più a lavorare anche su questa console.

Le richieste sono state — ovviamente — sempre respinte al mittente: la casa di Redmond ha promesso la massima compatibilità e accessibilità alla nuova generazione e, almeno per il momento, non ha alcuna intenzione di rimangiarsi la parola data.

Tuttavia, questo starebbe causando non poca frustrazione nei team di sviluppo: Maclure, che in precedenza ha lavorato anche su I Am Fish, ha affermato in un tweet ormai cancellato che i giochi vengono ormai sviluppati tenendo a mente le caratteristiche di Series X e, dato che la console “minore” è una piattaforma con feature ben diverse, i team non vogliono essere costretti a ripetere costantemente lo stesso processo.

Curiosamente, anche uno sviluppatore di Rocksteady aveva precedentemente affermato in una serie di post — anche questi ormai cancellati — che i limiti tecnici visti in giochi come Gotham Knights sarebbero causati proprio per colpa di Xbox Series S.

Una spiegazione davvero difficile da comprendere e che farà discutere dato che, come ricordato dal giornalista Jeff Gerstmann, quegli stessi giochi arrivano anche su PC con caratteristiche hardware ben inferiori alle potenzialità della console di casa Microsoft.

The whole “Series S is holding back next-gen games” argument seems really broken to me. Most of these games also come to PC and already have to cover a wide variety of configs. Like go look at the Steam Hardware Survey sometime. Lots of older stuff with significant percentages.

— Jeff Gerstmann (@jeffgerstmann) October 20, 2022