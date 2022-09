PS5 è un successo, ma è stata battuta “in casa” da una console insospettabile

PS5 continua a rivelarsi ancora oggi una delle console più richieste del mercato e una delle piattaforme più vendute e popolari al mondo, incluso naturalmente anche il Giappone, la casa della stessa Sony.

Tuttavia, stando agli ultimi dati di mercato ufficiali emersi nelle scorse ore, sembra che una periferica inaspettata sia riuscita a trionfare la scorsa settimana, battendo PlayStation “a casa sua”: si tratta di Xbox Series S, la fortunata console economica di casa Microsoft (la trovate in offerta su Amazon).

Sebbene lo scorso mese sia stata PS5 la vincitrice assoluta delle vendite console, a settembre le cose potrebbero dimostrarsi ben diverse: come riportato da Famitsu (via Pure Xbox), il Giappone ha dimostrato di amare la console next-gen più economica in circolazione.

La sola Xbox Series S ha infatti venduto ben 13.211 unità durante la scorsa settimana, contro le 8.739 di PS5: si tratta della terza volta fin dal lancio che le console della famiglia Series riescono a battere PlayStation 5.

La console next-gen più potente della famiglia di casa Microsoft, ovvero Xbox Series X, è invece rimasta molto indietro nella classifica con sole 866 unità vendute: significa che, sommando entrambe le piattaforme, le console Xbox Series hanno venduto 14.077 unità complessive.

Numeri ben lontani da quelli di Nintendo Switch e Switch OLED, ma che dimostrano la grande crescita di Xbox su un territorio che per un lungo periodo di tempo sembrava davvero irraggiungibile.

Xbox Series has outsold the PS5 in Japan for the 3rd time ever outside of launch last week!

– Xbox Series sold 14,077 units!

– PS5 sold 11,180 units!

Nintendo Switch remains the overall best selling console in Japan this last week with 127k units sold! pic.twitter.com/KFfYoZpexr

— Genki✨@TGS (@Genki_JPN) September 22, 2022