Xbox Series S frena la next-gen? Per alcuni sviluppatori “è un male”

Arrivata sul mercato con un forte scetticismo da parte di molti appassionati, Xbox Series S è riuscita in breve tempo a conquistare una larga fetta di consumatori, consentendo così a molti utenti di accedere facilmente alla next-gen.

La nuova console di Microsoft (che potete acquistare con consegna rapida su Amazon) è stata disegnata per rappresentare un giusto compromesso a un prezzo accessibile, garantendo allo stesso tempo il pieno supporto con il pieno catalogo di giochi lanciati su Series X.

Tuttavia, non tutti sembravano pensarla allo stesso modo: già lo scorso anno vi segnalavamo infatti di un dibattito acceso degli sviluppatori sull’impatto di Xbox Series S nella next-gen.

La polemica nei confronti della console «minore» di casa Microsoft si è adesso riaccesa in seguito a un podcast tenuto dagli esperti di Digital Foundry, che hanno segnalato alcune affermazioni molto interessanti e che sicuramente genereranno ulteriori discussioni (via DualShockers).

Secondo quanto riportato infatti nel podcast di Digital Foundry, diversi sviluppatori hanno confessato che programmare giochi su Xbox Series S è faticoso e «un male», a causa delle specifiche inferiori della console.

Contrariamente a quanto molti fan potrebbero pensare, i problemi non sarebbero legati alle inferiori capacità di CPU e GPU, ma riguarderebbero la memoria interna, decisamente inferiore rispetto a quella proposta da Xbox Series X.

Tra gli esempi riportati che spiegano meglio le difficoltà degli sviluppatori vengono infatti riportati Dying Light 2 e Elden Ring, che in entrambi casi fanno spesso fatica a raggiungere i 30 FPS.

Se consideriamo che la console ha superato solo da poco il suo primo anno di vita, la situazione in futuro potrebbe dunque rivelarsi preoccupante: allo stesso tempo, è comunque possibile che gli sviluppatori assumano più familiarità con le performance della console e diventino in grado di ottimizzare in modo migliore i videogiochi.

In ogni caso, è evidente che il dibattito è destinato a durare ancora a lungo: quel che appare certo è che i fan che decideranno di acquistare Xbox Series S dovranno accettare qualche piccolo sacrificio. Un fattore che, in verità, non è mai stato nascosto nemmeno dalla stessa Microsoft.

La scarsa capacità di memoria era già stata criticata in passato da Digital Foundry, che nella sua stessa analisi aveva però elogiato l’incredibile rapporto qualità prezzo della macchina.

Nel caso siate indecisi su quale sia la migliore console di Microsoft per le vostre esigenze, potete trovare tutte le differenze tra Xbox Series X e Series S nel nostro speciale dedicato.