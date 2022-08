Xbox Series S non è più la console minore, sta per diventare molto più potente

Xbox Series S è un ottima offerta per chi intende entrare nel mondo nei videogiochi, o nella nuova generazione Xbox, ad un prezzo leggermente inferiore.

È anche la console che si trova più facilmente su Amazon, per l’ormai famigerato problema delle scorte che affligge Xbox Series X.

Un hardware che in molti stanno amando nonostante le performance inferiori, tanto da inventare dei monitor per trasformarla addirittura in una console portatile.

Curiosamente, Xbox Series S è stata anche la console con più versioni limitate tra quelle della nuova famiglia Xbox, come quella a tema Turtles.

Come detto, il prezzo minore è stato garantito grazie ad una configurazione hardware meno prepotente dal punto di vista tecnico, rispetto alla sorella maggiore.

Ma questa inferiorità tecnica potrebbe finire presto, perché Microsoft sta potenziando Xbox Series S con un nuovo aggiornamento hardware.

Come riporta The Verge, Microsoft sta offrendo agli sviluppatori più memoria per migliorare le prestazioni grafiche dei giochi sulla console.

È stato dato agli sviluppatori un nuovo kit di sviluppo software Xbox, che dà la possibilità gli sviluppatori di migliorare le prestazioni in alcuni titoli.

Come spiegato nel video del team Game Dev di Microsoft, che trovate qui sotto, questo nuovo kit permette ai team di sperimentare ancora di più in condizioni di memoria limitata.

Chissà se la console più piccola di casa Xbox potrà davvero sprigionare una rinnovata potenza, e quindi far girare tutti i giochi ad una qualità migliore.

Xbox Series S è anche un ottimo hardware in combinazione con Xbox Game Pass, che sta lentamente diventando il Netflix dei videogiochi anche con un nuovo servizio in prova.

Un servizio che ha sempre più giochi al suo attivo, e anche ad agosto si riempe di titoli tra cui anche uno stravagante simulatore di cucina.

Xbox Game Pass può essere un abbonamento difficile da capire alle volte, ma qui trovate tutto quello che dovete sapere.