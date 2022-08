Xbox Series S di Top Gun è la cosa più bella che vedrete oggi (e potete vincerla gratis)

Microsoft Store ha appena annunciato una nuova collaborazione di spessore con Top Gun Maverick, il secondo capitolo della saga cinematografica con Tom Cruise, che vi permetterà di vincere una nuova Xbox Series S personalizzata completamente gratis.

A differenza di Xbox Series X (che potete acquistare da ora su Amazon), la sorella “minore” delle console di casa Microsoft è più accessibile al grande pubblico e presenta un design unico che la rende perfetta per diverse collaborazioni, pur essendo meno potente.

Non è infatti un caso che abbiamo avuto la possibilità di scoprire nelle scorse settimane diverse edizioni limitate, come la folle versione dedicata a Fall Guys, ma che in questo caso è possibile ottenere anche per i fan residenti in Italia.

Un nuovo contest inaugurato dalla casa di Redmond vi permetterà infatti di partecipare all’estrazione di una queste console speciali, che includono in bundle anche un controller personalizzato e un paio di aviatori custom.

Partecipare al contest è estremamente semplice: non dovrete fare altro che lasciare un follow all’account Twitter ufficiale di Microsoft Store e fare un Retweet al seguente post, inserendo l’hashtag #MicrosoftStoreSweepstakes nel vostro messaggio.

Good morning, aviators. Follow @MicrosoftStore and RT with #MicrosoftStoreSweepstakes for a chance to win this epic #TopGunMaverick themed Series S and controller, custom aviators, and 3 months of Xbox Game Pass. Age 18+. Ends 8/29/22. Full rules here: https://t.co/xRvqyexteL pic.twitter.com/17hThsvRZT — Microsoft Store (@MicrosoftStore) August 23, 2022

Sarà possibile aderire all’iniziativa fino a lunedì 29 agosto: in seguito Microsoft estrarrà un fortunato vincitore che sarà poi ricontattato per fornire tutti i dettagli necessari per la spedizione del premio.

Sia la console Xbox Series S che il controller sono stati appositamente ridipinti per essere pienamente in linea con Top Gun Maverick, con un design aggressivo di colore scuro e, nel caso del controller, con una linea che sembra richiamare proprio tutti i sistemi di controllo presenti su un aereo.

Una console che farà sicuramente le gioie di tutti i più grandi appassionati di Top Gun e non solo, ma che non sarà distribuita ufficialmente fuori da questo contest: non ci resta dunque che augurare buona fortuna a tutti i fan che vorranno partecipare.

Nel frattempo, il successo di Xbox Series S non è passato inosservato e Microsoft è pronto a sfruttarlo: sembra che la console “minore” stia per diventare molto più potente.

Alcuni fan hanno inoltre deciso di voler trasformare questa console in una periferica portatile: un’operazione possibile grazie a un interessante monitor dal prezzo importante.