C’è un monitor che vuole trasformare Xbox Series S in una portatile e che sta spopolando

Una delle belle sorprese di questa generazione di console è indubbiamente Xbox Series S. Proposta come la sorella minore di Series X, che è invece la top di gamma, la piattaforma Microsoft dal corpo ridotto è pensata per giocare soprattutto attraverso Xbox Game Pass, essendo priva di un lettore Blu-Ray per il supporto fisico.

Pur fermandosi spesso ai 1080p (o ai 1440p, a seconda del gioco), sia dalle nostre impressioni in prima persona che da quelle dei nostri lettori, abbiamo notato che in realtà la piccolina di casa Microsoft è molto apprezzata per le sue caratteristiche, al punto che alcuni che la avevano acquistata aspettando nuove disponibilità di Series X hanno anche rinunciato a fare l’upgrade.

Ecco perché il mercato sta producendo alcuni curiosi accessori specificamente per Series S e, tra questi, ne spunta uno che è disponibile da qualche tempo, ma che sta spopolando ora – complice anche la stagione estiva e la voglia delle persone di spostarsi da un luogo all’altro.

Starà spopolando come soluzione per portare la console in vacanza?

Si tratta di un curioso monitor portatile applicabile al corpo di Xbox Series S, che di fatto la trasforma in una sorta di laptop richiudibile. Questo monitor, che arriva a 1080p (ma abbiamo visto che circola anche un modello in 4K, le cui caratteristiche però sono eccessive per Series S) è da 12,5″ ed è stato progettato proprio a misura della console.

È dotato di alcuni incastri che permettono di applicarlo a Series S, ha due porte HDMI (quindi potreste usarlo anche con un’altra console senza doverlo staccare) e si collega a Series S anche per l’alimentazione – o, in alternativa, ha un suo alimentatore esterno.

Il prezzo è tutt’altro che economico (259,99 euro per il mercato italiano, come potete vedere su Amazon, se interessati), considerando che praticamente costa quanto un’altra console, ma ci sono molti videogiocatori che stanno scegliendo questa soluzione perché, al di là di dover trovare una fonte di alimentazione, rende praticamente la piccola Xbox una piattaforma portatile, da aprire, accendere e utilizzare anche quando magari si è in una casa al mare o in montagna, o in un camping senza per forza portarsi dietro un televisore o un monitor esterno.

Il monitor si può richiudere sulla console come se fosse un laptop

I più anziani, come la sottoscritta, probabilmente sorrideranno ripensando a quando negli anni Novanta aveva provato a spopolare anche il monitor LCD dalle forme tondeggianti da applicare a PSOne, oggi cimelio per i collezionisti.

I corsi e i ricorsi storici sono una costante nei videogiochi e chissà che questa soluzione per Xbox Series S, che sembra progettata con una certa cura per i dettagli, non possa rivelarsi più di un oggetto di momentaneo interesse vacanziero per i videogiocatori.