Xbox Series S di Fall Guys è la cosa più folle che vedrete oggi (ma c’è una brutta notizia)

Xbox Series S ha dimostrato di essere una console il cui design è in grado di adattarsi ottimamente non solo ai giochi next-gen, ma anche a tante collaborazioni con i più popolari brand videoludici e non solo.

Fall Guys ha infatti annunciato di aver avviato una nuova collaborazione con la console di casa Microsoft (che potete acquistare in offerta su Amazon), realizzandone una versione speciale in edizione limitata da poter regalare ai propri fan.

La console e il suo rispettivo controller sono stati completamente trasformati, diventando estremamente colorati e richiamando l’aspetto di uno degli iconici protagonista del battle royale con minigiochi: seppur non sia impressionante come quella dedicata a Shredder delle Tartarughe Ninja, appare decisamente come una versione particolarmente originale e folle.

Questa speciale Xbox Series S sarà regalata a un fortunato fan presente negli Stati Uniti o in Europa, con alcune eccezioni che, purtroppo, non faranno piacere ai nostri lettori: tra i pochi paesi ad essere stati esclusi dal contest c’è infatti anche l’Italia.

Significa che, sfortunatamente, i fan italiani non potranno partecipare a questa simpatica iniziativa per provare a portarsi a casa la Xbox Series S di Fall Guys: non sappiamo come mai sia stata esclusa anche l’Italia, ma segnaliamo che tra i paesi che non potranno partecipare risultano esserci anche Portogallo, Polonia, Russia e Ucraina.

Ad ogni modo, la console next-gen vede il suo iconico «cerchio» ridipinto di colore bianco, dal quale emergono gli occhi di uno dei simpatici Fall Guys, con un corpo dipinto di un vivace rosa con elementi azzurri.

Il controller presenta invece una vivace colorazione azzurra con riferimenti rosa e dorati: non poteva inoltre mancare in entrambi i casi anche un riferimento alla leggendaria corona da conquistare nel gioco.

it's our anniversary, so i thought i'd do something nice for you…

retweet this tweet with #FallGuysAnniversaryCustomXboxGiveaway for a chance to win this SUPER AWESOME CUSTOM FALL GUYS XBOX SERIES S!!!

must be following, you have until 8th!!

https://t.co/GOqn5GixoJ pic.twitter.com/DAwK5HHPDt

— Fall Guys… FREE FOR ALL! (@FallGuysGame) August 5, 2022