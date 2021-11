Xbox Series S ha asfaltato tutte le console durante il Black Friday (ovviamente)

La strategia di Microsoft sta dando i suoi frutti, in particolare quella di aver voluto lanciare sul mercato due versioni della stessa console che si concretizzano anche in una differenza di prezzo che abbia un reale peso sulle tasche dei giocatori.

Nel periodo del Black Friday, momento dell’anno in cui tutti i rivenditori si danno alla pazza gioia proponendo sconti e offerte senza pari, la rappresentante della next-gen della casa di Redmond nella sua versione più performante, ovvero Xbox Series X, è stata surclassata nelle vendite dalla sua sorella minore Xbox Series S, che è risultata la preferita in USA.

I grandi numeri delle vendite di Series S sono già noti, dato che la crisi di componenti ha creato la situazione paradossale in cui ci troviamo adesso, che vede moltissimi appassionati impossibilitati ad acquistare console di nuova generazione (sia Xbox Series X che PS5) poiché praticamente introvabili, sebbene sia passato già più di un anno dalla loro uscita.

A questo momento di crisi per il mercato delle console ha messo una pezza proprio Xbox Series S, che grazie alle sue differenze hardware e al suo prezzo decisamente competitivo e abbordabile, è praticamente l’unica che è possibile acquistare tranquillamente negli store fisici e digitali con un solo click.

Il successo inarrestabile di Xbox Series S ha superato anche le vendite di Nintendo Switch Oled, che durante il Black Friday ha subito anche lei il destino riservato alle altre console, nonostante all’inizio sembrava le fosse stato risparmiato. D’altronde la penuria di scorte del nuovo modello della console ibrida di Nintendo era già nell’aria e a quanto pare la situazione non migliorerà a breve.

Ovviamente anche la next-gen targata Sony è in alto mare da questo punto di vista, dato che PlayStation 5, sia nella versione standard che in quella digitale, risulta praticamente introvabile. Pare inoltre che la situazione non migliorerà di molto neanche il prossimo anno.

Insomma viviamo un periodo abbastanza incerto a cui anche il mercato videoludico si deve adeguare e deve venire incontro alle esigenze dei giocatori che ancora non possono avere console di nuova generazione, ad esempio tendendo a sviluppare sempre più giochi cross-gen ed evitando di puntare il tutto e per tutto su esclusive per nuove console.