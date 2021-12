TGA 2021, i più premiati: Xbox, EA e Square Enix fanno incetta di premi

I The Game Awards 2021 si sono svolti questa mattina (o notte, fate voi), premiando con il voto della giuria di tutto il mondo – al 90% composta dalla critica specializzata, SpazioGames compreso, e al 10% dai voti del pubblico – quelli che sono stati ritenuti i migliori giochi dell’anno nelle diverse categorie.

Vi abbiamo riferito nel nostro articolo fiume in tempo reale tutti gli annunci e i trailer che sono arrivati dal palco della kermesse, e vi abbiamo riassunto in questo articolo specifico quali sono stati i vincitori di tutti i premi. La statuetta più ambita è andata a It Takes Two, che si è laureato gioco dell’anno.

Ma guardando alla statistiche complessive, quali sono stati i giochi più premiati? Quali i publisher che hanno portato a casa più premi?

I giochi più premiati ai TGA 2021

Andando a verificare sulla lista, proprio It Takes Two è il gioco che ha ottenuto il maggior numero di premi, arrivando a tre statuette. Il gioco si è aggiudicato:

Gioco dell’anno

Gioco per famiglie

Miglior multiplayer.

It Takes Two (EA)

Arriva a pari merito con lui Forza Horizon 5, l’amatissimo titolo corsistico di casa Xbox, che ha portato a sua volta a casa tre premi, rispettivamente:

Miglior sportivo

Miglior sound design

Migliori innovazioni per l’accessibilità.

Si “accontenta” di due statuette Deathloop, premiato per l’art direction di Sebastien Mitton e per la direzione di Dinga Bakaba. Due premi anche per Final Fantasy XIV Online, che è la Miglior esperienza persistente e vanta il Miglior supporto della community.

Due premi anche per il debuttante Kena: Bridge of Spirits, che arraffa sia il Miglior indie che il Miglior indie di debutto.

Forza Horizon 5 (Xbox Game Studios)

I publisher più premiati ai TGA 2021

Sul fronte dei publisher, Xbox è la più premiata in assoluto se teniamo conto che, oggi, Bethesda Softworks fa parte degli Xbox Game Studios. Sebbene Deathloop (che peraltro è esclusiva PlayStation) abbia partecipato ai TGA sotto etichetta Bethesda, le sue due statuette possono confluire in quelle di Xbox.

Di per suo, al di là di Deathloop, il gigante di Redmond ha già portato a casa i 3 premi di Forza Horizon 5 e il premio di Age of Empires IV, eletto miglior strategico. A questo si somma l’award per il GOTY votato dai giocatori, andato ad Halo Infinite.

Parliamo, quindi, di 5 premi se contiamo solo i giochi registrati sotto Xbox Game Studios, di 7 premi se includiamo anche quelli di Deathloop, essendo ormai Bethesda e Arkane sotto l’egida del gigante di Redmond.

Il riassunto quindi è:

1 x Miglior direction a Deathloop (Bethesda)

1 x Miglior art direction a Deathloop (Bethesda)

1 x Miglior sportivo a Forza Horizon 5

1 x Miglior audio design a Forza Horizon 5

1 x Miglior innovazioni per l’accessibilità a Forza Horizon 5

1 x Miglior strategico a Age of Empires IV

1 x Player’s Voice Awards ad Halo Infinite

Life is Strange: True Colors (Square Enix)

Ci sono 5 premi anche per Square Enix. La compagnia giapponese unisce alla doppietta di Final Fantasy XIV anche diverse altre statuette:

1 x Miglior gioco persistente a Final Fantasy XIV

1 x Miglior gioco per il supporto della community a Final Fantasy XIV

1 x Miglior narrativa a Guardiani della Galassia

1 x Miglior colonna sonora a Nier Replicant

1 x Miglior gioco per il cambiamento sociale a Life is Strange: True Colors.

A inseguire i due publisher è Electronic Arts, che ha portato a casa 3 statuette – tutte con It Takes Two. Arriva a pari merito anche Bandai Namco, che ha dalla sua il premio di Gioco più atteso (Elden Ring), Miglior picchiaduro (Guilty Gear -Strive-) e Miglior gioco di ruolo (Tales of Arise).

Chiude la speciale classifica dei publisher con più di un premio Capcom, che porta a casa la Miglior Interpretazione con Maggie Robertson in Resident Evil Village e il Miglior Gioco VR con Resident Evil 4 VR.

Solo un premio per PlayStation e i suoi Studios, invece, che portano a casa il Miglior action con Returnal a firma Housemarque.