Xbox Series S, analisti rivedono al rialzo le vendite della next-gen Microsoft

Piers Harding-Rolls di Ampere Analysis ha illustrato in una nota come Xbox Series S causerà un miglioramento delle vendite delle console Xbox di prossima generazione.

Nella giornata di ieri abbiamo riportato un parere piuttosto negativo sulla console di DFC Intelligence, un’altra casa di analisi, ma anche in quel caso, è bene notarlo, si era parlato di come Xbox avrebbe venduto (al pari di PS5) più di quanto inizialmente previsto.

Ampere Analysis ha messo in chiaro che l’introduzione di due console molto diverse tra loro porterà «ad una proposta di vendita e marketing più complessa».

Tuttavia, «un atteso miglioramento della quota di mercato è un prezzo ragionevole da pagare».

Xbox Series S costa $299, meno del prezzo di Xbox One X, quindi ci aspettiamo che questo prodotto venga rimosso dalla lineup e Series S offra più valore ai consumatori, riducendo al contempo i costi di produzione di Microsoft. C’è ancora un ruolo per una Xbox One S sotto i $199, che comunque farà girare gran parte dei prossimi giochi e darà a Microsoft massima flessibilità nell’approccio ad un pubblico ampio di potenziali gamer su console.

Gli analisti si aspettano anche che una porzione delle vendite di Xbox Series X e Xbox One vengano assorbite adesso da Xbox Series S, per via del suo prezzo molto accessibile.

La nuova console, annunciata questa settimana, gode della stessa CPU del modello più potente ma ha un SSD meno capiente e una scheda grafica meno performante, che punterà “solo” al 2K.

Ad ogni modo, disporrà di tanti dei miglioramenti garantiti dalla next-gen, come tempi di caricamento che fanno già impallidire quelli della generazione corrente.